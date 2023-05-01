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6 yıl önce Zara'da görülmüştü, bu kez farklı bir noktada görüntülenip sesi kaydedildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
6 yıl önce Zara'da görülmüştü, bu kez farklı bir noktada görüntülenip sesi kaydedildi

Doğa fotoğrafçısı Mustafa Aslan, 6 yıl önce Sivas'ın Zara ilçesinde halkalanan ve kayıt altına alınan turnayı bu kez Hafik ilçesinde hem görüntüleyip hem sesini kaydetti.

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Havaların ısınmasıyla birlikte göçmen kuşlar Sivas’a gelmeye başladı. Doğa ve Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Mustafa Aslan, genellikle gölet yakınlarını ve tarım arazilerini tercih eden bu göçmen kuşlardan 3 tanesini görüntülemeyi başardı. Turnaların sesini de kayıt almayı başaran Doğa fotoğrafçısı Aslan'ın görüntülediği turnalardan birisinin 6 yıl önce Zara ilçesinde halkalandığı ortaya çıktı.

"6 yıl sonra benim tarafımdan görüntülendi"

Doğa fotoğrafçısı Aslan, görüntüsünü ve sesini kaydetmeyi başardığı turnanın 6 yıl önce kayıt altına alındığını belirterek, "Sivas Hafik Gölü'nün kenarındayız. Turnalar bu tarz böyle tarım arazilerini beslenmek için seçiyorlar. Yakın zamanda da yavru üretmeye başlayacaklar. Bu yavrular da zaman içerisinde büyüyüp aynı kendi ebeveynleri gibi göç etmeye başlayacak. Geçen gün görüntülediğim turna da halkalı bir turnaydı. Halkalı turna bacaklarında onu tanımlayan, onun hangi turna olduğunu ayırt eden bir sistem. Bunu aynı bizim TC kimliklerimiz gibi düşünebilirsiniz. Bu halkayı 6 yıl önce Sivas Zara’da Burak Tatar ve ekibi takmış. 6 yıl sonra aynı turna benim tarafımdan yine Sivas'ta Hafik gölünün görüntülendi. Bu da oldukça heyecanlı bir şey. Çünkü 6 yıl önce yavruyken gözlemlenen bir turna büyüyüp eşiyle beraber Hafik’e gelmiş" şeklinde konuştu.

"İlk defa turna sesi duyanlar oldu"

Aslan, görüntüleri takipçileriyle paylaşmasının ardından ilk defa turna sesi duyanların olduğunu söyleyerek, "Turnayı öterken görmek kolay bir şey değil. Bir anlık olarak bir şey oldu. Ben de önceden hareketlerinden öteceğini anladığım için o sırada kayda girmiştim. Bu şekilde görüntü kaydedebildim. Takipçilerim tabii ki oldukça ilgi duydular bu görsele ve sese. Çünkü onlar eminim daha önceden böyle bir şey duymamışlardır. En azından görüntüyle beraber görmemişlerdir diye düşünüyorum. Herkesin ilgisini çekti ve sosyal medyadan güzel tepkiler aldım" dedi.

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