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Bu kez bir erkek katledildi! Ordu'da sevgilisini öldürüp teslim oldu, cinayetin nedenini itiraf etti

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Bu kez bir erkek katledildi! Ordu'da sevgilisini öldürüp teslim oldu, cinayetin nedenini itiraf etti

ORDU'nun Ünye ilçesinde tartıştığı erkek arkadaşını önce bıçaklayıp daha sonra tabanca ile vurarak öldüren kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu kez bir erkek katledildi! Ordu'da sevgilisini öldürüp teslim oldu, cinayetin nedenini itiraf etti

Olay, ilçenin Keş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, deniz kenarında buluşan Merve Kuşçu (32) ile erkek arkadaşı Cengiz Pehlivan arasında sözlenme yüzünden tartışma çıktı.

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Bu kez bir erkek katledildi! Ordu'da sevgilisini öldürüp teslim oldu, cinayetin nedenini itiraf etti

Kuşçu, önce erkek arkadaşını bıçakladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Kuşçu, yanında bulunan çantasından çıkardığı ruhsatsız tabanca ile Pehlivan'a peş peşe ateş etmeye başladı.

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Bu kez bir erkek katledildi! Ordu'da sevgilisini öldürüp teslim oldu, cinayetin nedenini itiraf etti

Aldığı 6 kurşunla yere yığılan Pehlivan, olay yerinde hayatını kaybetti.

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Bu kez bir erkek katledildi! Ordu'da sevgilisini öldürüp teslim oldu, cinayetin nedenini itiraf etti

Ünye İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim olan Kuşçu ifadesinde cinayetin nedenini anlattı. 

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