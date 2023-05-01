Evinin önünde odun keserken kanlar içinde kaldı

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde evinin önünde odun kestiği esnada nereden geldiği bilinmeyen saçmaların vücuduna isabet ettiği adam yaralandı.Abone ol
Edinilen bilgiye göre, M.D (41) odun kestiği esnada nerden geldiği bilinmeyen saçmalar ile sırtından ve yüzünden yaralandı. Kanlar içinde yerde kalan M.D., 112 Acil Merkezi'nden yardım istedi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan M.D., ambulansa alınarak hastaneye götürüldü. M.D.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.