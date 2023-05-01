Muharrem İnce'den 10 milyon lira aldı iddiasıyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, sosyal medyada dolaşan "10 milyon lira aldı iddialarına sert çıktı. Bu iddiaya sarılan CHP'lilere tepki gösteren İnce, "Bu sahte dekontları, sahte belgeleri, montaj videoları yayınlayan FETÖ, gün gelecek sizinle ilgili aynısını yapacak" dedi. Öte yandan dekontun montaj olduğu ortaya çıktı.

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13. Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce hakkında 10 milyon lira para aldığı iddiası gündeme oturdu.

Sosyal medyada bazı hesaplar tarafından servis edilen iddialara göre İnce'nin hesabına Cumhurbaşkanı danışmanı Maksut Serim'den 10 milyon lira para aktarıldığına dair dekont paylaşıldı.

"Montaj videoları yayınlayan FETÖ gün gelecek sizinle ilgili aynısını yapacak"

İddialarla ilgili Muharrem İnce'den yanıt gecikmedi. Bağcılar’da esnaf ziyaretinde bulunan İnce, ziyaretin sonunda basın mensuplarına kendisi hakkında sosyal medyada çıkan haberlere ilişkin açıklama yaparak şunları söyledi:

“Bu açıklamamı son kez yapacağım. Bir daha yapmayacağım. Kendileri bilir. Sahte belgeler, sahte CD'ler, sahte evraklar FETÖ'nün uzmanlık alanıdır. FETÖ'cülerin uzmanlık alanı sahtekarlık, fakat buna inanan, bunu paylaşan CHP'li arkadaşlarıma sesleniyorum. Bakın yanlış yapıyorsunuz. Muharrem İnce pes etmez, Muharrem İnce diz çökmez, Muharrem İnce direnir, mücadele eder. Ama onlara şunu söyleyeyim. Bu sahte dekontları, sahte belgeleri, montaj videoları yayınlayan FETÖ gün gelecek sizinle ilgili aynısını yapacak. Yani geçmişte Türk ordusuna kumpas kurarken bugün Muharrem İnce'ye kumpas kuruyorlar. Unutmayın bu FETÖ dünyanın en tehlikeli örgütlerinden birisidir.”

Dekont montaj çıktı

Öte yandan dekontla ilgili teyit.org iddiayı araştırdı ve dekontun montajlandığını duyurdu.

Ulaştığımız dekontla iddiaya eşlik eden dekontu karşılaştırdığımızda gönderici ve alıcı IBAN numaraları, işlem zamanı, sıra no, fiş sırası gibi detayların aynı olduğunu görüyoruz.

Orijinal dekonta 25 Haziran 2021 olan işlem tarihi montajlanan görselde 12 Şubat 2023 olarak değiştirilmiş.

Solda orijinal dekont ile sağda montajlanmış dekontun karşılaştırılması.

Montajlanan görselde gönderen Kerime Oruç ismi Maksut Serim olarak, alıcı ismi Elif Duman ise Muharrem İnce olarak değiştirilmiş.

Orijinal dekonta 400 TL olan tutarsa 10 milyon TL olarak değiştirilmiş.

Montajlanmış dekontu paylaşan Tülin Köksal isimli Instagram kullanıcısına ulaşmayı denedik. Ancak hesabı kilitli olan Köksal'dan henüz bilgi alamadık.

Memleket Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce’ye 10 Milyon TL gönderdiği iddia edilen Maksut Serim, 2016 yılından beri Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı ve 2017 yılından beri Halk Bankası Yönetim Kurulu üyeliği görevinde bulunuyor.

Serim’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde 12 yıl boyunca Başbakanlık Örtülü Ödenek Başkanlığı yaptığı biliniyor.

Cumhurbaşkanı adaylarına yapılan bağışlara açık kaynaklardan ulaşmak mümkün değil ancak iddiaya konu olan bağış dekontunun montajlandığı açıkça görülüyor.