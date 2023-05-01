Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli muharip uçağın adı 'Kaan'... Kılıçdaroğlu'na 'yazıklar olsun...' dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TUSAŞ'ta tören alanında İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı'nda konuşuyor. Erdoğan, Milli Muharip Uçağı'nın adını Yahya Kemal'in dizeleriyle açıkladı. MMU'nun adı Kaan oldu.. Kaan ismini MHP lideri Devlet Bahçeli verdi...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı'na katılıyor. Dünyada adından söz ettiren gelişmiş özelliklere sahip savunma sanayinin gözbebeği Hürkuş ve Milli Muharip Uçak 'Kaan' pistte birlikte yürüyüş gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TUSAŞ'taki törende Milli Muharip Uçağın isminin 'Kaan' olduğunu açıkladı... İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

- Şu anda Hürjet karşımızda ve 'Kaan'ımız (Milli Muharip Uçak) o da karşımızda.

- Bugün savunma ve havacılık alanındaki tarihi günlerimizden birini daha yaşıyoruz. 1 Mayıs'ı Emek ve Dayanışma Günü olarak açıklayan biziz. Bizim iktidarımızda bunu yaptık. Son aylarda savunma sanayinde ardı ardına milletimizi sevince boğan müjdeler verdik.

- TCG Anadolu Gemimizin donanmaya katılması, İMECE'nin uzaya fırlatılması, Altay Tankımızın test için TSK'ya teslimi, Gökbey helikopterinin yerli motorla uçması var, insansız deniz aracından torpido atılması var.

- Karada, denizde, deniz altında, havada, uzayda her alanda varız. Bugün projelerimizin yeni bir safhasıyla milletimizin karşısındayız.

- Gazi Mustafa Kemal "İstikbal göklerdedir, göklerini koruyamayan milletler yarınlarından asla emin olamazlar" demiş. Vizyoner ve cesur girişimcilerimiz hem içeriden hem dışarıdan engellendiler.

- Esasen rahmetli hocamız Erbakan, ağır sanayi hamlesi deyişinde yapılan hücumlar aynı habis zihniyetin ürünüydü. Kıbrıs Barış Harekatı'nda yaşadıklarımız savunma sanayinin kurulmasını tercihten öte mecburiyet olduğunu gösterdi.

- Özal'ın önem vermesiyle savunma ve havacılıkta bazı kıpırdanmalar yaşanmışsa da sonrasındaki koalisyon dönemlerinde bunlar da akamete uğratıldı. Biz de pek çok görünür görünmez engelle karşılaştık. Yılmadık, durmadık, hedeflerimizden bir an olsun ayrılmadık.

- O zamanlar yerli yüzde 20'ydi. Bu yerli olan savunma sanayini yüzde 80'e çıkardık. İlk 80 yıl boyunca kimi iktidarların beceriksizliği, kimilerinin gayri milliği nedeniyle engellenen istikbali hamdolsun milletimiz bugün yaşıyor. Bugün istikbal diyoruz.

- Osmanlıdan devraldığımız kurumlardan savunma sanayi inşası, gelişmesi konusunda katkı veren herkese teşekkür ediyorum. 20 yılda birikim azim, çalışkanlıklarıyla ülkemizin savunma sanayinde hızla üst sıralara çıkmasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum.

- Eğer bugün Türkiye Yüzyılı'nı konuşuyorsak hem güvenlik, teknolojik ilerlemenin başarıları var. Milletimizin canına kast eden DEAŞ'ından PKK, YPG'sine kadar eli kanlı terör örgütlerinin hiçbirine nefes aldırmıyoruz, aldırmayacağız.

Kandil'in desteğiyle cumhurbaşkanı olacak

- Cudi, Bestler Deresi, Gabar, Tendürek'te aldırdık mı? Aldırmadık, aldırmayacağız. Ne yazık ki Bay bay Kemal olmak üzere Kandil'den görüşme yapıyorlar. Kandil bunları destekleyecek, Kandil'in desteğiyle Cumhurbaşkanı olacak. Benim milletim Kandil'den aldığı destekle cumhurbaşkanı olana bu ülkeyi teslim etmez.

DEAŞ liderini etkisiz hale getirdik

- Bir terör ele başının sınır içinde veya ötesinde etkisiz hale getirildiğinin haberini alıyoruz. Başarılı operasyonlarımız zaten uzun süredir devam ediyor. Önceki gün ne oldu, DEAŞ'ın sözde lideri Kureyşi kod adlı teröristi etkisiz hale getirdik.

- Önümüzdeki dönemde MİT, TSK, polis, jandarma ile terör örgütlerinin inlerini başlarına geçirmeyi sürdüreceğiz. Bunun için sizlerden daha çok çalışmanızı, tasarım ve üretim gerçekleştirmenizi, daha çok alanda ülkemizi söz, etki ve kazanç sahibi yapmanızı istiyorum. Attığınız her adımda geliştirdiğiniz her üründe devletin tüm imkanlarıyla sizlerin yanındayız.

Bu millet inandı mı yapar

- Milletimiz 20 yıldır hayalden gerçeğe dönüşen sayısız projeye sahip oldu. Bunların başında şüphesiz savunma sanayindeki, havacılıktaki başarılar geliyor. Kritik bazı projelerimizde önemli kilometre taşlarını geride bıraktık. Milli Muharip Uçağımızı hangardan çıkardık ve pist başı yaptırdık. Ülkemizin ilk insanlı, süpersonik jet uçağı olan Hürjet'imizin ilk uçuşunu gerçekleştirdik. Bu millet yapar. İnandı mı yapar.

- ATAK helikopterinin abisi diyebileceğimiz ATAK 2'yi ilk kez havalandırdık. İlk uçan insansız savaş uçağı Kızılelma'dan sonra ANKA 3 de ilk yürüyüşünü yaptı, adı Kaan. Geçtiğimiz günlerde yaşadığımız coşkuyu sizlerle birlikte yaşamak istedik.

Kaan'ın isim babası Devlet Bahçeli

- Kaan, Milli Muharip Uçağa verilecek isimdir, bu ismi verdik. MMU'nun ismi artık Kaan'dır. İsim babası da Devlet Bey'dir. Şimdi bunlar birilerini çok rahatsız edecek. Projelerimize neler dediler biliyorsunuz. Bunlara da herhalde maket diyeceklerdir.

- Dikkat ederseniz ülkemizin savunma sanayinde elde ettiği her başarıda bunlar bir de suyun öte tarafındakiler rahatsız oluyor. Bunları da suyun öteki tarafındakileri de rahatsız etmeyi sürdüreceğiz.

- Biz Türkiye'yiz, Türk milletiyiz. Buradaki coşku, gurur birilerini tedirgin ediyorsa ne mutlu bize. Demek ki doğru yoldayız. Daha fazlasını yapmak için daha çok çalışacağız.

- İster sulhte ister harpte kahraman ordumuzun arkasında en büyük güç milletimiz ve savunma sanayimizdir. Bu gücün sanayi tarafında mahrum bırakılan Türkiye yeni bir devrin peşindedir. Çok çalıştık ve başardık, daha çok çalışmaya devam edeceğiz.

Yabancıların yaptıklarını görünce iç geçirirdik

- Bunları yapan yürekli mühendislerimiz, gözü pek pilotlarımız, çalışkan işçilerimiz, gecesini gündüzüne katan savunma sanayimizin neferleri var. Sizlerle gurur duyuyorum. Kahramankazan'la da gurur duyuyoruz. Mühendis ve işçilerden şunları duyduk: "Yabancıların uçak, helikopterlerini alırken iç geçirirdik, biz daha iyisini yapamaz mıyız diye söylenip dururduk."

- Biz hükümete geldiğimizde mühendis, işçi ve kahraman askerlerimizin serzenişine kulak verdik ve artık yeter dedik. Kendi mühendisimiz tasarlayacak, kendi pilotumuz uçuracak dedik. Az zamanda çok yol aldık.

- Artık Akıncı'dan Aksungur'a Bayraktar TB2'den ANKA'ya SİHA'mız dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor. Savunma sanayi ürünlerimizi onlarla birlikte tasarlıyor ve üretiyoruz. Gidecek çok yolumuz var. Bu uçaklarla ordumuzu donatarak dosta güven düşmana korku salmaya devam edeceğiz.

Hürjet kısmen F16'ların yerine geçebilecek

- Türkiye güçlendikçe bölge ve dünyada barışın, adaletin kökleştiğini de hep birlikte göreceğiz. Başlattığımız hiçbir işi yarım bırakmamamız gerekiyor. Çok emek verdik, çok fedakarlık yaptık. İlk jet motorlu süpersonik savaş uçağımız Hürjet kahraman pilotlarımızı yetiştirecek, gerektiğinde silahla donanıp harp sahasına gidebilecek. Hürjet kısmen F16'ların yerine geçebilecek. Çok yakında Hürjet'imiz hava kuvvetleri envanterine katılacak. Akrotim akrobasi uçaklarımız da Hürjet filosundan oluşacak.

Kaan çok yakında uçacak

- Kaan bütün ihtişamıyla gözlerimizin önünde, çok yakında o da uçacak. Öyle bir uçak düşünün ki harp ortamında radarlara görünmeden düşmanın inine girecek. Silah yuvasını açıp füzesini bombasını düşmanın üzerine bırakacak. Sonra da üssüne geri dönecek. Bu uçağı kendi mühendislerimiz yapıp kendi pilotlarımız uçuracak. Ana görev sistemlerinin tamamı yeri ve milli olacak.