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Muğla'da milli paraşütçünün öldüğü kazada İngiliz pilot tutuklandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Muğla'da milli paraşütçünün öldüğü kazada İngiliz pilot tutuklandı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde milli sporcunun öldüğü yamaç paraşütü kazasında İngiliz pilot tutuklandı.

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Fethiye'de milli paraşütçü Orkut Baysal (30), eğitim verdiği Andaç Ünsal (45) ile Babadağ’ın bin 700 metre pistinde uçuş yapmış ve İngiliz Thomas Aıtken’in (45) kontrolündeki yamaç paraşütü ile havada çarpışmıştı.

Her iki paraşüt önce bir otelin çatısına, ardından yüzme havuzunun kenarına düşmüş, milli sporcu Orkut Baysal'ın hayatını kaybetmişti.

Kazada milli sporcuların paraşütüne çarpan İngiliz Thomas Aıtken soruşturma çerçevesinde gözaltına alındı. İngiliz pilot çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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