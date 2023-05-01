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Ömer neden yok, yeni bölüm ne zaman? Star TV Ömer yeni bölümüne 1 hafta ara

Ömer neden yok, yeni bölüm ne zaman? Star TV Ömer yeni bölümüne 1 hafta ara

Netflix'in Shitsell dizisi uyarlaması olan Ömer dizisi Star TV ekranlarında her pazartesi akşamı ekrana geliyor. Heyecan dolu bir bölümle biten dizide 15. yeni bölümde neler olacak diye beklenirken kötü bir haber geldi. Ömer dizisi yeni bölüm bu akşam yok, yerine özel bölüm ekrana gelecek. Ömer dizisi yeni bölüm 8 Mayıs'ta ekrana gelecek.

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Star TV'nin en çok izlenen dizilerinden biri olan Ömer bu akşam var mı, Ömer yeni bölüm bu akşam var mı soruları merak konusu oldu. Netflix'in Shitsel uyarlaması olan Ömer dizisi yeni bölümü bu akşam 1 Mayıs nedeni ile yok. Resmi tatil olduğu için Star TV yeni bölümü geri çekti. Bu akşam Star TV'de Ömer dizisinin yeni bölümü yerine özel bölümü yayınlanacak.

Ömer dizisi nerede çekiliyor?
Ömer dizisi İstanbul’da çekiliyor. Ömer dizisinin Camii sahneleri Üsküdar'da bulunan Büyük Selimiye Camii ve yine Üsküdar'da bulunan Valide Atik Camii'de çekiliyor.

İstanbul’un Beşiktaş ve Galata gibi yerlerinde çekilen Ömer dizisinde renkli görüntüler oluştu.

Ömer dizisi oyuncuları kimler?
Ömer dizisi oyuncuları arasında Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay, Merve Dizdar, Zerrin Sümer, Gülçin Kültür Şahin, Onur Bilge, Gamze Karaduman, Serpil Gül, Muharrem Türkseven ve Melike Güner yer alıyor.

Ömer’i Selahattin Paşalı, Ömer’in büyük bir aşkla bağlanacağı Gamze karakterini ise Gökçe Bahadır canlandırıyor. Usta oyuncu Barış Falay ise Ömer'in babası Reşat'a hayat veriyor.

15.bölümde neler olacak?

Her şeyi göze alarak gizlice evlenen Gamze ve Ömer, mutluluklarını yaşayamadan gelen telefonlar sonucu gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalırlar. Reşat’ın fenalaştığını öğrenen Ömer hemen babasına koşar. Cemaati önünde küçük düşen Reşat ve Ömer arasında yaşanan tartışma Ömer’in evden ayrılmasıyla son bulur. 

Hakan'ın iş yerine gelmesi nedeniyle sıkıntı yaşayan Nisa, evdenkovulan Ömer'i evine alır. Her şeye rağmen babasıyla ilişkisini düzelten Nisa, Reşat’ın bu durumu öğrenmesiyle büyük bir sınav vermek zorunda kalacaktır. 

Büyük bir aşk ve umutla Ömer’le evlenmeyi kabul eden Gamze, Ömer’in başına gelenler yüzünden ümitsizliğe kapılmaya başlar. İki aşık gizlice bir araya geldiklerinde, tüm zorluklara göğüs germelerini sağlayan gücü yine aşklarında bulurlar. Her şeye rağmen bu gizli evliliğe devam etme kararı veren Ömer ve Gamze’yi bu sefer kötü bir sürpriz beklemektedir. 

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