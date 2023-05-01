Hatay'da 152 kişiye mezar olmuştu eski başhekim savcılıkta çark etti İsmail Saymaz çıldırdı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde toplam 152 kişinin öldüğü Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin eski başhekimi Prof. Dr. Yunus Doğramacı, "İsmail Saymaz'a ek bina için "depreme dayanıksız" dediği 23 Mart'taki konuşmasını unuttu. Yazar Saymaz, Doğramacı'nın savcılıkta nasıl çark ettiğini yazdı.

Abone ol

Eski Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yunus Doğramacı, depremde en az 152 kişinin hayatını kaybettiği hastaneyle ilgili, 180 derecelik dönüş yaptı.

Doğramacı, Halk TV yazarı İsmail Saymaz'a 23 Mart'ta depremde yıkılan ek binanın altında kalarak ve ana binada elektrik kesintisi nedeniyle hastaların hayatını kaybetmesi hakkında konuşmuştu.

Doğramacı, ek binanın depreme dayanıksız olduğu ve yeni bina yapılması için beş yazı yazdığını, AK Parti’den milletvekili aday adayı olan dönemin İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat’ın, “Tepki çeker. Burada esnaf var. Siyasetçiler var. Kapatırsak sıkıntı olur” diye karşılık verdiğini söylediğini aktardı.

Hastanenin ek binasında 72 kişinin ölümüyle ilgili Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Saymaz'ın Doğramacı ile yaptığı söyleşi kanıt sayıldı.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, "Ben sana 'Başhekim olamazsın' demedim" başlıklı yazısında soruşturmaya ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

Dosyaya el değdi

Hambolat ve Doğramacı'nın şüpheli olarak yakalama kararı çıkarıldığını belirten Saymaz, dosyanın bundan sonra değiştiğini yazdı.

"Herhangi bir şikayet duymadım"

Doğramacı'nın tanık olarak ifadeye çağrılmasına karar verildiğine dikkat çeken Saymaz, Doğramacı'nın “Çalıştığım süre zarfında yeni hastaneyle ilgili olarak herhangi bir şikayet duymadım. Hastanenin oldukça eski olması nedeniyle birtakım şikayetler duyardım. İl Sağlık Müdürü ve bakanlık yetkililerine iletirdim. Birkaç defa dilekçe yazdım. Olumsuz durum yaşamadım. Burada çalışan personeller mutlu ve huzurlu şekilde çalışırdı." şeklindeki savcılık ifadesine yazısında yer verdi.

Bir kudretli elin AK Parti'den milletvekili aday adayı olan eski İl Sağlık Müdürü Hambolat hakkındaki yakalama kararını uygulatmadığını yazan Saymaz, Doğramacı'nın da korkarak yalan ifade verdiği görüşünde.

“Başhekim olamazsın” demedim"

Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yıkımın örtülmesine ve sorumlularının yakayı kurtarmasına izin vermeyeceğini belirten Saymaz, Savcılık istediği takdirde Doğramacı ile yaptığımız söyleşinin ses kaydını teslim edeceğim. Doğramacı'ya gelirsek: Hocam, ben sana “Başhekim olamazsın” demedim" diyerek yazısını tamamladı.

İsmail Saymaz'ın yazısının tamamı