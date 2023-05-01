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Kastamonu'da karaya oturan gemi yan yatmaya başladı

Kastamonu'da karaya oturan gemi yan yatmaya başladı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde Maren adlı yük gemisi karaya oturmuştu. Kurtarma çalışmalarında henüz bir sonuç elde edilemezken, geminin ise yan yatmaya başladığı görüldü.

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Yunanistan'ın Pire Limanından Gürcistan'a giderken kıyıya doğru sürüklenerek Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Alayazı köyü sahilinde karaya oturan Maren adlı yük gemisini kurtarma çalışmalarında henüz bir sonuç elde edilemedi. Yaklaşık 1 ay önce karaya oturan dev geminin yan yatmaya başladığı gözlendi.

Cide Kerempe burnu açıklarında dümeninin kilitlenmesi sonucu karaya oturan Antigua Barbuda bayraklı Maren adlı konteyner gemisinin personeli ise daha önceden tahliye edilerek Cide'de ilçede bir otele yerleştirildi.

Alt kısmında ciddi yarıkların olduğu öğrenilen gemi, konteynerler boşaltıldıktan sonra römorkörler vasıtasıyla çekilmeye çalışılacak. Çekilemeyecek durumda olması durumunda geminin hurdaya ayrılabileceği belirtildi.

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