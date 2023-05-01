Sinan Oğan'dan Erdoğan'a: Adamlarına sahip çık

Ata İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, Denizli’de yaptığı basın toplantısında "Sayın Erdoğan’a şunu hatırlatmak isterim; adamlarına sahip çıksın. Adamlarını gemlesin, adamlarının biri İçişleri Bakanı… Siz bir hazırlık içinde misiniz? Kaybedeceğinizi anlayınca çamura mı yatacaksınız” dedi.

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Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, kamuoyunun ittifaklarına yönelik ilgisinin arttığını ve kendilerine yönelik desteğin yüzde 10'un üzerine çıktığını kaydetti.

Oğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın yaptığı açıklamalarla ilgili konuştu.

Bakan Soylu, "15 Temmuz Batı'nın fiili darbe girişimiydi. 14 Mayıs da siyasi darbe girişimleridir." demişti.

Bakan Bozdağ ise, "14 Mayıs'ın akşamı Türkiye'de iki fotoğraftan biriyle karşılaşılır. Ya şampanya patlatıp bunu sabaha kadar kutlayanlar olacak ya da temiz alnını şükür için secdeye koyup Rabb'ine hamdedenler olacak" diye konuşmuştu. Oğan, bakanların bu sözlerine ilişkin, “Sayın Erdoğan'a şunu hatırlatmak isterim; adamlarına sahip çıksın” deyip ekledi:

“Adamlarını gemlesin. Adamlarının biri İçişleri Bakanı… 14 Mayıs'a darbe olarak nitelendirdi. Hem darbe olarak nitelendirdi hem de kendisi milletvekili adayı. Buradan Süleyman Soylu'ya sesleniyorum ve diyorum ki; madem 14 Mayıs bir darbe girişimidir, sen niye milletvekili adayısın? Adamsan çekil. Madem bu bir darbe girişimi sen bu darbe girişiminin niye bir parçasısın.

"Bu ülkeyi kamplaştırmaktan, kutuplaştırmaktan yorulmadınız mı?"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın açıklamalarına tepki gösteren Oğan şunları söyledi:

“Öteki de çıkmış diyor ki, Adalet Bakanı… Yani bu ülkenin düştüğü duruma bakar mısınız? İçişleri Bakanı 14 Mayıs'ı darbe olarak nitelendiriyor, adaleti sağlamakla görevli Adalet Bakanı ‘Birileri kazanırsa şampanya patlatacak, birileri bilmem ne yapacak' diyor… Binali Yıldırım başka bir telden çalıyor.

Ya arkadaşlar bu ülkeyi kamplaştırmaktan, kutuplaştırmaktan yorulmadınız mı? Bu ülkeyi raydan çıkarmaktan yorulmadınız mı? Sizde hiç utanacak yüz yok mu? Artık yeter Türk Milletini böldüğünüz, parçaladığınız, kutuplaştırdığınız yeter. Ama az kaldı, biz yeniden bu devleti rayına oturtacağız. Hiç kimsenin bu ülkede ötekileştirilmesine, dışlanmasına müsaade etmeyeceğiz.

"Bu ülkeyi germeye çalışmasınlar"

Oğan, “Biz buradan sesleniyoruz. Cumhurbaşkanı adayı Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Sayın Erdoğan adamlarına sahip çık. Bu ülkeyi germeye çalışmasınlar. Seçim öncesinde bu ülkeye dönük bir takım provokatif girişimler yapacağınız şimdiden belli olmuştur. Bu açıklamalar tesadüf açıklamalar değil, siz bir takım şeylerin altyapısını mı yapıyorsunuz? Siz bir hazırlık içinde misiniz? Kaybedeceğinizi anlayınca çamura mı yatacaksınız? Buradan bunu mu anlamalıyız. Buna müsaade etmeyeceğiz. Türk Milleti olarak bu ülkeyi bölmenize, parçalamanıza bu ülkeyi bir kardeş kavgasına sürüklemenize müsaade etmeyeceğiz. Artık biz olaya el koyduk” diye konuştu.

"İkinci tura kalan taraf biz olacağız"

14 Mayıs'ta seçim tahminlerini altüst edeceklerine inandığını belirten Oğan, şöyle dedi:

"Biz Türk milliyetçileri, Atatürkçüler, vatanseverler tahterevalli siyasetinden bıkanlar, yorulanlar, köhne siyasetten yorulanlar, Türkiye'nin son 20 senesinden gına gelmiş herkesin ortak adresi haline geldiğimizi ve bizim anketlerden çıkardığımız sonuçtan da çok rahatlıkla her üç cumhurbaşkanı adayının artık bize karşı oy kaybetmeye başladığını da ifade edebiliriz. İnşallah bu şekilde devam ederse günün sonunda ipi göğüsleyen taraf ikinci tura kalan taraf biz olacağımız kanaatindeyiz."

Yaptıkları çalışmaların kamuoyunda ses getirmeye başladığını kaydeden Oğan, "Türkiye artık böyle donanımlı, eğitimli ve daha genç, daha enerjik bir cumhurbaşkanını hak ediyor" diye konuştu.

Soylu: "14 Mayıs 2023, Batı'nın siyasi darbe girişimidir"