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Aydın'da komşular şüphesinde haklı çıktı, yaşlı kadın evinde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Aydın'da komşular şüphesinde haklı çıktı, yaşlı kadın evinde ölü bulundu

AYDIN'ın Efeler ilçesinde yalnız yaşayan 85 yaşındaki Mergube Mavi'den uzun süre haber alamayan komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelerek çilingir yardımıyla eve giren ekipler, yaşlı kadını evinde ölü buldu.

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Olay, Güzelhisar Mahallesi Albayrak Caddesi üzerindeki bir apartmanın birinci katında saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan 85 yaşındaki Mergube Mavi'den uzun süre haber alamayan komşuları yaşlı kadının sağlık durumundan şüphelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çilingir yardımıyla eve girdi. Evin içerisinde hareketsiz yatar şekilde bulunan Mavi'nin sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Mavi'nin ölüm haberi komşularını yasa boğarken, yaşlı kadının cenazesi gerekli olay yeri çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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