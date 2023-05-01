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Seren Ay Çetin, dünya 1 numarasıyla karşılaşacak

Seren Ay Çetin, dünya 1 numarasıyla karşılaşacak

Dünya Boks Konseyi (WBC) gümüş kemer sahibi profesyonel boksör Seren Ay Çetin, WBC World Final kemeri eliminatör şampiyonluğu maçında İspanyol Maria Del Carmen Romero Molina'yı yenerek Meksikalı dünya 1 numarası Yulihan Luna ile karşılaşmaya hak kazandı.

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Sancaktepe Mustafa Öncel Kültür ve Spor Kompleksi'nde düzenlenen, saat 19.00'da başlayıp saat 03.00'te sona eren boks gecesinde Seren Ay Çetin turnuvanın son maçında ringe çıktı. Üç Avrupa ve 1 dünya şampiyonluğu bulunan İspanyol boksör Maria Del Carmen Romero Molina ile mücadele eden başarılı boksör, rakibini 10 raunt sonunda hakem puanlarıyla yenmeyi başardı.

WBC Silver Gold kemerini koruyan Çetin, dünyanın bir numarası olmak için önemli bir engeli aşarak Meksikalı dünya 1 numarası Yulihan Luna ile karşılaşmaya hak kazandı.

"Muhteşem bir gece oldu"

Sonuçtan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Kadıköy Boks Kulübü sporcusu Seren Ay Çetin, "Rakibimi tebrik ediyorum. Gerçekten güzel bir maç oldu. Ama küstü gitti. Keşke böyle olmasaydı. Hareketi sporcuya yakışmadı ama heyecanına veriyorum. Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Göğücü'ye çok teşekkür ediyorum, muhteşem bir gece oldu. En iyi gecelerimden biriydi diyebilirim. Buraya gelen ve destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. 'Seren Ay' diye bağıran herkesin sesine sağlık. Çalıştık ve zafer bizim oldu" diye konuştu.

Müsabaka anında dişliğine saç girmesiyle ilgili de konuşan Çetin, "O beni inanılmaz rahatsız etti, midemi bulandırdı. Odağımı biraz dağıttı. Ama olsun, bu tür aksilikler benim başıma geliyor, alıştım. İki maç önce de kaşım açılmıştı. Sonuç olarak güzel bir başarı elde ettik." ifadesini kullandı.

Dünya şampiyonluğu unvan maçına çıkacağını hatırlatan Çetin, "Sıradaki hedefimiz ve maceramız da bu. Birkaç gün dinlendikten sonra da bu maça hazırlanmaya başlayacağız." görüşünü sundu.

Arda Avcı ve Emre Karaçeper

Profesyonel boksör Arda Avcı da kariyerinde 25 galibiyet, 3 mağlubiyet yaşayan Endonezyalı boksör Defriyanto Palulu ile WBC Asya şampiyonluk maçına çıktı. Rakibini ilk rauntta nakavtla yenen Avcı, WBC Asya şampiyonluk kemerinin sahibi oldu.

Emer Karaçeper ise rakibini yenerek Ortadoğu kemerinin sahibi oldu.

WBC'den depremzedelere 20 bin dolar

Gecenin sonunda Dünya Boks Konseyi (WBC), Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen depremzedelere 20 bin dolar bağışladı. WBC Yönetim Kurulu Üyesi Oksana Semenishina, çeki boks promotör Serdar Avcı'ya taktim etti.

Türkiye'de profesyonel boks federasyonunu kuran ve birbirinden önemli şampiyonalara imza atan Serdar Avcı ise WBC yönetimine deprem bölgesine yaptıkları yardım için teşekkür etti.

Avcı, gecede Türkiye'yi temsil eden ve önemli kemerler kazanan sporculara da tebriklerini iletti.

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