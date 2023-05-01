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Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sağanak yağış etkili oldu

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sağanak yağış etkili oldu

Trakya illeri EDİRNE, KIRKLARELİ ve TEKİRDAĞ'da aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

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Edirne'de aniden başlayan sağanak hem yaya hem de trafikte olanlar için zor anlar yaşattı.

Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar iş merkezlerinin girişi, dükkanların güneşlikleri ya da otobüs durakları gibi korunaklı yerlere sığınıp yağışın dinmesini bekledi.

Hava sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü kente yağışın akşama kadar etkili olması ön görülüyor.

Sağanak aralıklarla Kırklareli ve Tekirdağ'ın güney ilçelerinde de etkili oluyor.

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