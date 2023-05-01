Şehit Özgür Barçın ve Resul Barutcu gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandı

Suriye'nin Tel Abyad ilçesindeki polis noktasında, patlayıcı malzemelere müdahale ederken yaşanan patlamada şehit olan polis memurları Özgür Barçın ile Resul Barutcu'nun cenazeleri Osmaniye ve Ankara'da toprağa verildi.

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Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Resul Barutçu’nun şehadet haberinin ardından Osmaniye'deki evine Türk bayrağı asıldı. Barutçu’nun cenazesi, öğle saatlerinde helallik alınmak üzere Gebeli Mahallesi’nde ailesinin yaşadığı eve getirildi. Şehidin cenazesi daha sonra törenin yapılacağı Asri Mezarlık Camisi önündeki alana götürüldü.

Törene İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, Vali Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı Kadir Kara, Osmaniye Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, emniyet personeli, askeri personeller ve mülki erkan ile şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan namaz sonrası Barutçu’nun cenazesi, götürüldüğü Osmaniye Şehitliği’nde gözyaşlarıyla defnedildi.

Şehit olan Özgür Barçın’ın cenazesi ise Şanlıurfa GAP Havaalanı’nda düzenlenen törenin ardından Ankara’ya getirildi. Şehit Barçın için Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Ankara İl Müftüsü Hasan Çınar tarafından kıldırılan cenaze namazı ve yapılan duanın ardından şehidin naaşı Sincan Cimşit Mezarlığına defnedildi. Törende şehidin ailesi ve yakınları gözyaşı döktü.

Törene, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Organel Arif Çetin, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Valisi Vasip Şahin, MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal, MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, kamu kurum ve kuruluş yetkilileri, şehidin mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

2 polis şehit olmuş, 11 polis yaralanmıştı

Şanlıurfa Akçakale sorumluluk bölgesindeki Tel Abyad'da, terör örgütü PKK/PYD'nin yapmayı planladığı bombalı saldırı eylemlerinde kullanacağı patlayıcı malzemelere polislerin müdahalesi esnasında dün patlayıcılar infilak etmiş, olayda 2 polis memuru şehit olurken, 11 polis memuru yaralanmıştı.

Şehit Resul Barutçu

Şehit Özgür Barçın