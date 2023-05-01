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Hepsi yıkılan evinin enkazında kalmıştı! Günler sonra kavuştu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Hepsi yıkılan evinin enkazında kalmıştı! Günler sonra kavuştu

MALATYA’nın Yeşilyurt ilçesinde yaşayan Oğuzhan Akkoç 6 Şubat depremlerinde yıkılan evlerin enkazında kalan yaklaşık bir milyon tutarındaki altınlarını günler sonra kepçe yardımıyla kurtardı.

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6 Şubat depremlerinde Yeşilyurt ilçesinde bulunan Şelale sitesindeki evleri ikinci depremde yıkılan 24 yaşındaki Oğuzhan Akkoç tek bir eşya çıkamadıkları evlerinin enkazına giderek bölgede çalışma yapan bir iş makinesinin operatöründen altınların bulunduğu noktayı bildiğini belirterek yardım istedi.

Yardım talebine kayıtsız kalmayan iş makinesi operatörü Oğuzhan Akkoç’un altınların bulunduğu sandığa ulaşmasını sağladı.

Yaklaşık bir milyon TL tutarındaki altınlarına kavuşan Akkoç, “Dairemizin bulunduğu apartman 5 katlı idi biz en son katta ikamet ediyorduk bu çerçevede altınların içerisinde bulunduğu sandığın yerini tahmin etmem zor olmadı kepçe operatörünün sayesinde altınlarımıza kavuştuk teşekkür ediyoruz“ diye konuştu.

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