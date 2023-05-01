Can Ataklı'dan Salçuk Bayraktar'a skandal sözler Tayyip Erdoğan olmasa nah yaparsın sen onları

Can Ataklı, Türkiye'nin milli gururu SİHA'ları yapan Selçuk Bayraktar'ı hedef aldı. Ataklı, "Orada ABD'lilere peşkeş çekiliyormuş da, bilmem neymiş de, CIA'in adamı çıktılar da falan. Senin kayınpederin Tayyip Erdoğan olmasa nah yaparsın sen onları." dedi.

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Atatürk Havalimanı'nı uzay çalışmaları için ABD'li şirkete vermeyi düşündüğünü söyleyen Kılıçdaroğlu'na, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın itiraz etmesiyle ilgili tartışma devam ediyor.

Can Ataklı, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ı küstah sözlerle hedef aldı.

Kendi YouTube kanalında yaptığı konuşmada Ataklı, "Bu Damat efendi, bugüne kadar dedim ki, 'Bu çocuk yetenekli, iyi bir mühendis, Türkiye için kazançtır.' Ama bu işin b.kunu çıkardı. Orada ABD'lilere peşkeş çekiliyormuş da, bilmem neymiş de, CIA'in adamı çıktılar da falan. Senin kayınpederin Tayyip Erdoğan olmasa nah yaparsın sen onları." dedi.

"Ben de başarılı olurum lan"

Hadsiz sözlerini sürdüren Ataklı, "Sana bütün imkanlar tanınacak. Atatürk Havalimanı verilecek, İstanbul Havalimanı verilecek, bütün paralar verilecek, yurt dışına bütün pazarlığı senin kayınpeder yapacak, aynı şartları bana da verseler ben de başarılı olurum lan." ifadelerini kullandı.