BIST 4.618
DOLAR 19,45
EURO 21,37
ALTIN 1.241,51
HABER /  DÜNYA

Fransa'da 1 Mayıs kutlamalarında polise saldırdılar

Fransa'da 1 Mayıs kutlamalarında polise saldırdılar

Macron'un imzaladığı düzenleme, mayıs ayının ilk gününde de tepkilerin odağına oturdu. Göstericiler ile polis arasında çatışmalar yaşanırken, savaş alanına dönen ülkedeki iş yerleri hedef oldu.

Abone ol

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Fransa'da gerilimlere sahne oldu.

Özellikle başkent Paris'te emeklilik yaşını kademeli olarak 64'e çıkaracak reforma tepki gösterildi.

Paris'te çatışmalar yaşandı

Göstericiler, polise molotof kokteylleriyle saldırdı. Birçok iş yerinde, saldırılar sonucu ağır tahribat oluştu.

Sokakların adeta savaşa alanına döndüğü başkentteki olaylar zinciri, haftalardır süren gerilimin son halkasını oluşturuyor.

Polis ve göstericiler karşı karşıya geldi

Paris’te emeklilik reformu karşıtı kitlesel eylemlerin 13'üncüsünde polis ve göstericiler arasında arbede yaşandı.

Fransız basını, Paris’te gösteriler daha başlamadan en az 22 kişinin gözaltına alındığını aktardı.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, göstericilerin kendilerine göz yaşartıcı gazla müdahale eden polislere havai fişeklerle karşılık verdiği görüldü.

İş yerleri hedefte

Paris'in yanı sıra Lyon kentinde de protestocuların iş yerlerinin camlarını kırdığı ve çöp kovalarını ateşe verdiği eylemlerde göstericilerin, polisin drone kullanma ihtimaline karşı şemsiye açmaları dikkati çekti.

Öte yandan Nantes kentinde göstericiler valiliğin girişinde yangın başlatırken polis, bu kentte de çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Gerilimi körükleyen emeklilik düzenlemesi

Fransa'da hükümetin, emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını içeren yasa tasarısını oylamadan meclisten geçirme kararı üzerine, 16 Mart'ta kitlesel gösteriler başlamıştı.

Gösterilere sert müdahale eden polis ile göstericiler arasında ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşandı.

Macron imzayı attı

Ülke genelinde 16 Mart'tan bu yana düzenlenen protestolarda 1000'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Muhalefet ve hükümetin, reformun anayasaya uygun olup olmadığının belirlenmesi için başvurduğu Anayasa Konseyi, yasa tasarısının emeklilik yaşını 64'e çıkaran maddesini onaylamış, 6 maddeyi ise tamamen veya kısmen reddetmişti.

Söz konusu tasarı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından imzalanarak Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Can Ataklı'dan Salçuk Bayraktar'a skandal sözler Tayyip Erdoğan olmasa nah yaparsın sen onları
Can Ataklı'dan Salçuk Bayraktar'a skandal sözler Tayyip Erdoğan olmasa nah yaparsın sen onları
Nesrin Cavadzade: En son ne zaman yediğimi hatırlamıyorum
Nesrin Cavadzade: En son ne zaman yediğimi hatırlamıyorum
Bursa'da anaokulu alev alev yandı
Bursa'da anaokulu alev alev yandı
Aydın'da komşular şüphesinde haklı çıktı, yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Aydın'da komşular şüphesinde haklı çıktı, yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Hepsi yıkılan evinin enkazında kalmıştı! Günler sonra kavuştu
Hepsi yıkılan evinin enkazında kalmıştı! Günler sonra kavuştu
Batman'da çoban ve sürüsüne yıldırım çarptı
Batman'da çoban ve sürüsüne yıldırım çarptı
Mehmet Büyükekşi'den kulüplere mesaj: Ziyaretlerden etkilenmeyiz, herkes futbolunu oynasın
Mehmet Büyükekşi'den kulüplere mesaj: Ziyaretlerden etkilenmeyiz, herkes futbolunu oynasın
Muş'ta kurulan tekstil fabrikalarında hedef 10 bin istihdam
Muş'ta kurulan tekstil fabrikalarında hedef 10 bin istihdam
Samsun'da Orta Karadeniz Serbest Bölgesi kuruldu
Samsun'da Orta Karadeniz Serbest Bölgesi kuruldu
Şehit Özgür Barçın ve Resul Barutcu gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandı
Şehit Özgür Barçın ve Resul Barutcu gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandı
Özbekistan'daki referandumda sonuç açıklandı
Özbekistan'daki referandumda sonuç açıklandı
İşe bisikletle gidenlere kilometre başına para ödenecek
İşe bisikletle gidenlere kilometre başına para ödenecek