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Milot Rashica için transfer açıklaması

Milot Rashica için transfer açıklaması

Galatasaray'ın yıldızı Milot Rashica'nın Türkiye temsilcisi Aykut Erçetin, oyuncu hakkında çıkan transfer iddialarına dair açıklama yaptı.

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Galatasaray'ın sezon başında Championship ekibi Norwich City'den kiraladığı Milot Rashica için transfer iddiası gündeme geldi.

Habere göre Rashica, Premier Lig'e çıkmayı garantileyen Burnley ile anlaşmaya vardı. Ancak oyuncunun Türkiye temsilcisi açıklama yaptı.

Radyospor'a konuşan Aykut Erçetin böyle bir transferin gerçek olmadığını söyledi. Erçetin, "Rashica'nın hedefi, Galatasaray'da şampiyonluk yaşamak. Galatasaray'da ve Türkiye'de olmaktan çok mutlu. Gönlü Galatasaray'da kalmaktan yana." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen 26 yaşındaki kanat oyuncusunun sarı kırmızılı kulüple olan sözleşmesi önümüzdeki haziran ayında sona erecek. Kiralama bedeli ödenmeyen Rashica, Galatasaray'dan yıllık 1.5 milyon euro kazanıyor.

26 MAÇTA 6 GOL, 5 ASİST

Galatasaray formasıyla bu sezon 26 resmi maça çıkan Kosovalı futbolcu 6 gol atarken, 5 kez de asist yaptı.

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