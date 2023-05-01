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İDDEF’ten ''Kur’an Kursu’nda Cinsel İstismar” başlıklı habere yalanlama

İDDEF’ten ''Kur’an Kursu’nda Cinsel İstismar” başlıklı habere yalanlama

Bazı basın yayın organlarının yayınladığı “İsmilağa Cemaati’ne bağlı İDDEF’in Kur’an Kursu’nda Cinsel İstismar” başlıklı haberlere ilişkin, İDDEF’ten yazılı açıklama geldi.

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İDDEF’e ait yurt içinde Kur’an Kursu ve eğitim tesisi olmadığı belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Bazı yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında “İsmilağa Cemaati’ne bağlı İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu’nun (İDDEF) Kur’an Kursu’nda Cinsel İstismar” başlığıyla haber yayınlanmıştır. Her şeyden önce belirtmek isteriz ki, masa başı hazırlanan haber tamamen yalan ve iftiradır. İDDEF olarak bugün dünyanın 55 ülkesinde eğitim ve insani yardım çalışmaları yapmaktayız. Türkiye’den mazlum ve mağdur diyarlara umut olarak yurtdışında faaliyet gerçekleştiren kurumumuzun yurt içinde Kur’an kursu veya bir eğitim tesisi olmadığı gibi, yurt içi eğitim faaliyeti de yoktur ve olmamıştır.

Haberde iddia edilen olayın 2020 yılında gerçekleştiği yalanı ortaya atılmış; ancak haberde adı geçen kişi 2014 yılında yaklaşık üç ay süreyle büro elemanı olarak çalışmış olup, iş akdi 30/12/2014 tarihinde sona erdikten sonra, Federasyonumuz bünyesinde herhangi bir görevi, bir iş ilişkisi veya bağlantısı söz konusu olmamıştır. Dolayısıyla yapılmaya çalışılan algı operasyonun malzemesi tamamen hayal ürünüdür. Bu sebeple çamur at izi kalsın saikiyle hareket eden malum yapıları esefle kınıyor, yanlış algı oluşturmak adına her türlü yalanı atabilen bu zihniyeti milletimizin vicdanına bırakıyoruz.

Yine bahse konu haberlerde, soruşturma sırasında Federasyonumuzla iletişime geçen polislere, adı geçen şüpheli hakkında benzer suçlamalar nedeniyle Federasyonumuz tarafında ilişiğinin kesildiği yönünde beyanda bulunulduğu şeklindeki haber içeriği de gerçeği yansıtmamakta olup, adı geçen şüpheli hakkında kovuşturma sırasında yargılamayı yapan mahkeme tarafından sadece Federasyonumuzda hangi tarihlerde çalıştığı sorulmuş ve bu soruya cevaben ilgili şahsın işe giriş ve çıkışıyla ilgili tüm belgeler mahkemeye gönderilmiştir.

Federasyonumuz 2009 tarihinde kurulmuş olup, bugüne kadar doğrudan ve hizmet alımları nedeniyle yurtiçinde ve yurtdışında yüzlerce çalışanı olduğu gibi, bir çok gerçek veya tüzel kişilerle iş ilişkileri olmuştur. Haberlerde adı geçen şahıs da, yukarıda da ifade ettiğimiz üzere sadece, Federasyonumuzun temsilciliğinde, yaklaşık 3 ay kadar büro elemanı olarak çalışmış olup, adı geçen sanık hakkında yürütülen soruşturma ve kovuşturma sürecinin hiçbir yerinde Federasyonumuzun bir ilgisi veya dahli söz konusu olmamıştır.

Ayrıca hatırlatmak isteriz ki; Türkiye ve değerlerine saldırmak için ülkeden kaçarak Almanya’ya giden kişilerce kurulan ve ülkemizde hiçbir resmi faaliyeti olmayan bir sözde haber sitesi geçtiğimiz ay benzer yalan haberi algı operasyonu malzemesi yapmaya çalışmıştı. Deprem bölgesinde gerçekleştirdiğimiz yoğun çalışmalar ve Ramazan ayındaki yardım seferberliğimiz ile eş zamanlı böyle bir kurgu haber yapılması oldukça manidar ve art niyetliydi. Şimdi de İDDEF’imizin kurucu derneklerinin İsmailağa Camiasının 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek seçimlerle ilgili Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararı aldıklarını açıklamasının hemen ardından, kendilerini muhalif olarak tanımlayan basın yayın organlarında Federasyonumuza ilişkin algı yaratmaya yönelik çıkarılan bu haber içeriklerinin, hangi amaçlarla oluşturulup servis edildiğini çok iyi bildiğimizi ifade etmek isteriz.

Federasyonumuzun meri kanun ve mevzuat hükümlerine tamamen bağlı olarak, kuruluş amaçları ve tüzüğünde yazılı insani yardım faaliyetlerini gerçekleştirmek için çalışmalarına devam edeceğini ve bugünden itibaren daha fazla gayretle çaba sarf edeceğimizi kamuoyunun bilgisine paylaşırız.”

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