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Miçotakis'ten Türkiye açıklaması: Seçimlerden sonra değişmeli

Miçotakis'ten Türkiye açıklaması: Seçimlerden sonra değişmeli

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, yine Türkiye'yi hedef aldı. Türkiye'nin aktif dış politikasından rahatsız olan Yunanistan, seçim sonrası değişim beklentisini öne sürdü.

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Türkiye ile ilişkilerinde diyalog yerine gerilimi seçen,, her fırsatta provokasyona imza atan Yunanistan, Türkiye'deki seçimleri de yakından takip ediyor.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 8'inci Delfi Ekonomik Forumunda yine Türkiye'yi hedef aldı.

Forumda, Financial Times'ın yönetici editörü Peter Spiegel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Miçotakis’in ülkelerindeki seçimleri kazanmaları halinde, iki ülke ilişkilerinin seyrini sordu.

Türkiye'nin tavrının değişmesi lazım

Miçotakis, Türkiye'nin Yunanistan ve Batı'ya ilişkin tavrının değişmesi gerektiğini savundu. Seçimlerden sonra büyük bir stratejik karar alması gerektiğini ileri sürdü.

Türkiye'nin aktif dış politikasından rahatsız olan Yunanistan Başbakanı Miçotakis, değişim beklentisini dile getirdi.

Mavi Vatan ve Libya ile imzalanan deniz yetki alanlarını sınırlama mutabakatını skandal ifadelerle eleştirdi. 

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