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Mustafa Destici'den Akşener'e tepki: Milleti kandırmaya çalışmayın!

Mustafa Destici'den Akşener'e tepki: Milleti kandırmaya çalışmayın!

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HDP ile gizli ortaklık yürüten Akşener'in "PKK ile iş tutanın Allah belasını versin" sözlerine tepki gösterdi.

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HDP ile gizli ortaklık yürüten İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Nevşehir'de terör örgütü PKK hakkında konuştu. 

Akşener, terör örgütüyle herhangi bir ilişkili olmadığını söylerken, "PKK ile iş tutanın Allah belasını versin. PKK'yla yan yana geleni Cenabıhak kahrı perişan eylesin. Şehitlerin kemiklerini sızlatanları Cenabıhak kahrı perişan eylesin. Rezil rüsva eylesin. Bu bedduayı beraber etmeye var mısın Sayın Erdoğan? Eğer PKK'nın P'sinin yanından geçmişsem Cenabıhak beni kahrı perişan eylesin. Şimdi öyle bir Türkiye'de yaşıyoruz ki biz sizin dertleriniz konuşulması yerine bunlar konuşuluyor." dedi.

Destici'den sert tepki

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Akşener'in PKK açıklamasını sert bir dille eleştirdi. 

Destici, "Sayın Akşener, “HDP=PKK" demiştiniz. Sizin cumhurbaşkanı adayınız ve ortağınız Kemal Kılıçdaroğlu, terörist ilan ettiklerinizle, kapalı kapılar ardında anlaştı ve birlikte aynı hedefe yürüyorsunuz. Milleti aldatmaya, kandırmaya çalışmayın. Siz önce buna cevap verin." dedi. 

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