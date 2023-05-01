Hamza Dağ'dan CHP'ye çağrı: Bu projeyi bakanlığa bırakın

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ İzmir'de çözüme kavuşmayan kentsel dönüşüm projesini yakından inceleyerek İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne seslendi. Dağ, "Büyükşehir Belediyesi bunu yapamayacak, bu projeyi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na devretsin." dedi.

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Yurt genelinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde kentsel dönüşüm çalışmaları başarıyla yürütülüyor.

Öyle ki, 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde ayakta kalan TOKİ konutları, verilen güvenin en büyük örneklerinden biri oldu.

Ardından devlet eliyle yeni bir kentsel dönüşüm seferberliği daha başlatıldı. Bu süreçte bakanlık ve TOKİ'nin öncülüğünde dönüşüme giren konutlar, doğal afetlere karşı insan hayatını güvenceye alıyor.

Bir taraftan bu çalışmalar yürütülürken, dönüşüme karşı olan CHP'li belediyelerin yıllarca sonuç vermeyen çalışmaları ise tek tek ortaya çıkıyor.

Hamza Dağ yakından inceledi

Bunlardan biri de İzmir'de gündeme geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir'de çözüme kavuşmayan kentsel dönüşüm projesini gözler önüne serdi.

Gaziemir/Aktepe Emrez bölgesine giden Dağ, burada yerinde saymaya devam eden projeyi yakından gördü.

"Bu projeyi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na devretsin"

Dağ, şu ifadeleri kullandı:

Sadece 7 aydır değil neredeyse 1 yıldır temeli dahi atılmayan bir proje burası. 7 ay önce temeli atılmış sonrasında daha en temel noktada kalmış. Bizim çağrımız şudur: Büyükşehir belediyesi bunu yapamayacak, bu projeyi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na devretsin. Biz bunu yaparız. Aktepeli hemşerilerimizi de mağdur etmeyiz. Onun için yeniden çağrıda bulunuyoruz. Sizin bunu yapma beceriniz yok. Bunu yapamayan da deprem bölgesinde bırakın 1 milyona yakın konutu yapmayı, 3-5 tane konut yapmayı da beceremez. Bu da aslında bunun en büyük göstergesi.



"10 yıldır bölgenin imar planları yapılmadı"

Çalışmalara ilişkin verilen bilgilerde ise şöyle denildi:

İzmir'in 120 hektarlık en büyük kentsel dönüşüm bölgesi. 10 yıldır bölgenin imar planları yapılmadı. Şu anda da arkamızda gördüğünüz alanda toplam 10 bin konutun yaklaşık 100'de 3'ünün temeli atılma çalışması yapılıyor. 25 Eylül'de Kılıçdaroğlu geldi temel atma töreni yapıldı fakat dökülen beton tekrar kırılarak zemin güçlendirme çalışmaları devam ettirildi. Bugün itibari ile konutların temellerinin yapılma süreci yapılmış değil. Gerekli tedbirler alınmaması nedeni ile 2 şeridin inşaat alanı heyelan şeklinde çöktü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentsel dönüşümle imtihanı bu şekilde devam ediyor. 15 yıldır 960 tane konut yapabilen İzmir'e ve CHP'li belediyeler kentsel dönüşüm çalışmaları konusunda nasıl hizmet verecekler bilmiyoruz. Deprem konutlarını da yapmalarının mümkün olmadığını görüyoruz.