Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karada, denizde, havada, uzayda, her alanda varız

Türk savunma sanayi tarafından göğüs kabartan yerli ve milli projelerden biri daha bugün tanıtıldı. Programa katılan ve Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağının kokpitine binen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, "Her alanda varız." paylaşımı geldi.

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Sayılı günlerin kaldığı 14 Mayıs seçimleri kapsamında, Cumhurbaşkanı adaylarının çalışmaları sürüyor. Yurdun dört bir yanında yaşanan hareketlilikte, adaylar ittifaktaki partilerle birlikte mitingler düzenliyor.

Millet İttifakı cephesi il il gezmeye devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise seçimle birlikte bu zamana kadar yürütülen çalışmaların sonuçlarını elde ediyor.

Bir yandan millet buluşmalarını sürdürüyor, bir yandan ise açılış törenlerine katılıyor.

Türkiye'nin yükselen yıldızı: Savunma sanayi

Bu süreçte göğüs kabartan anlara, Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde tanık olunuyor. Büyük gurur yaşatan anlardan biri de savunma sanayii alanında gerçekleşiyor. Yerli ve milli savunma sanayiindeki yeniliklerle birlikte Türk havacılığı, bugün tarihi günlerinden birini daha yaşadı.

Yerli savaş uçağı 'KAAN'

İnsansız hava araçları ile kendini kanıtlayan sektör son olarak Milli Muharip Uçak (MMU) ile çıtayı daha da yükseltti.

Bu kapsamda düzenlenen tanıtım törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın sayılı ülkelerinin sahip olduğu teknolojiyle üretilen Milli Muharip Uçak'ın adını "KAAN" olarak açıkladı.

Erdoğan daha sonra Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağının kokpitine bindi.

"Her alanda varız"

Burada ortaya çıkan tarihi karelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından da paylaşımda bulundu.

Paylaşıma ise Türk bayrağı ile birlikte, "Karada, denizde, denizaltında, havada, uzayda, her alanda varız." notunu ekledi.

İşte Erdoğan'ın o karesi...