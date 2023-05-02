Gezici Araştırma'dan son anket! Seçim ikinci tura kalıyor! Muharrem İnce'nin kararı yanlış
Gezici Araştırma 14 Mayıs seçimlerine 13 gün kala son anketin sonuçlarını paylaştı. Gezici anketine göre, ilk turda Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın oylarının toplamı yüzde 6'yı geçerse seçim ikinci tura kalıyor.
14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine geri sayım sürerken Gezici Araştırma, son anketin sonuçlarını paylaştı. 24-26 Nisan tarihleri arasında 29 il ve 152 ilçede 3 bin 991 kişiyle gerçekleştirilen ankete göre, seçimler ikinci tura kalıyor. Ankete katılanlar ezici bir çoğunlukla Muharrem İnce'nin adaylıkta diretmesinin yanlış olduğuna işaret etti. İşte Gezici Araştırma'nın anketinden çarpıcı sonuçlar...
Gezici Araştırma'nın anketine katılanlara Muharrem İnce'nin ‘Adaylıktan çekil' çağrılarına rağmen adaylıktan vazgeçmemesinin nasıl değerlendirildiği de soruldu. Yüzde 78.8 ‘Adaylığını sürdürmesi yanlış' derken, kararını doğru bulanların oranı yüzde 21.2 ‘de kaldı.
Gezici Araştırma, "14 Mayıs seçimlerinde oyunuzu hangi adaya vereceksiniz?" sorusunu yöneltti. Ankete katılanların yüzde 48.7'si Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini söyledi. Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı tercih edenlerin oranı yüzde 44.6 oldu.
İnce ve Oğan yüzde 6'yı geçerse...
Ankete katılanlardan Memleket Partisi'nin adayı Muharrem İnce'yi destekleyenler yüzde 4.7, Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan lehine ‘evet' diyenler yüzde 2 olarak gerçekleşti. İnce ve Oğan'a verilecek oyların yüzde 6'yı geçmesi, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalacağını gösterdi.