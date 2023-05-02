Gezici Araştırma'dan son anket! Seçim ikinci tura kalıyor! Muharrem İnce'nin kararı yanlış

14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine geri sayım sürerken Gezici Araştırma, son anketin sonuçlarını paylaştı. 24-26 Nisan tarihleri arasında 29 il ve 152 ilçede 3 bin 991 kişiyle gerçekleştirilen ankete göre, seçimler ikinci tura kalıyor. Ankete katılanlar ezici bir çoğunlukla Muharrem İnce'nin adaylıkta diretmesinin yanlış olduğuna işaret etti. İşte Gezici Araştırma'nın anketinden çarpıcı sonuçlar...