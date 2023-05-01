BIST 4.618
DOLAR 19,45
EURO 21,37
ALTIN 1.238,70
HABER /  SPOR

Southampton, İrfan Can Eğribayat'ın peşinde

Southampton, İrfan Can Eğribayat'ın peşinde

Fenerbahçe'nin Göztepe'den kiraladığı İrfan Can Eğribayat'ın transferi için Trabzonspor ve İngiltere Premier Lig ekibi Southampton'ın devrede olduğu ileri sürüldü.

Abone ol

1'inci Lig'de Play-Off potasında yer alan Göztepe'nin Fenerbahçe'ye kiraladığı kaleci İrfan Can Eğribayat için Türkiye ve Avrupa'dan kulüpler sıraya girdi.

Altay'ın sakatlanmasının ardından Fenerbahçe'nin kalesine geçen İrfan Can gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Trabzonspor ve Southampton yakından takip ediyor

Sezon başında sarı-lacivertlilere Göztepe'den kiralanan 24 yaşındaki file bekçisi için Trabzonspor'un da devreye girdiği bildirildi. İrfan Can'ı satın alma opsiyonu Fenerbahçe'de bulunurken, Trabzonspor yönetimi de Göztepe'nin kapısını çaldı.

Ayrıca İrfan Can Eğribayat'ı şu an Preimer Lig'de mücadele eden Southampton'ın da yakından takip ettiği vurgulandı.

İngiliz ekibi, küme düşerse transfer edecek

Kümede kalma mücadelesi veren Southampton'ın Championship'e düşmesi halinde İrlandalı kalecisi Gavin Bazunu'yu satacağı ve İrfan Can'la yola devam edeceği kaydedildi.

Göztepe hisselerinin yüzde 70'ini elinde bulunduran Sport Republic şirketinin kulübü olan Southampton'ın küme düşmesi halinde İrfan Can'ı kadrosuna katmak istediği kaydedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Akşener'den HDP yorumu: Oylarının içinde PKK'yı desteklemeyen de var
Akşener'den HDP yorumu: Oylarının içinde PKK'yı desteklemeyen de var
YSK, yurt dışı temsilciliklerinde oy kullanan seçmen sayısını açıkladı
YSK, yurt dışı temsilciliklerinde oy kullanan seçmen sayısını açıkladı
Nevşin Mengü, bu kez de Aliyev'i hedef aldı!
Nevşin Mengü, bu kez de Aliyev'i hedef aldı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karada, denizde, havada, uzayda, her alanda varız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karada, denizde, havada, uzayda, her alanda varız
Selçuk Bayraktar açıkladı: TEKNOFEST tarihe geçti
Selçuk Bayraktar açıkladı: TEKNOFEST tarihe geçti
Hamza Dağ'dan CHP'ye çağrı: Bu projeyi bakanlığa bırakın
Hamza Dağ'dan CHP'ye çağrı: Bu projeyi bakanlığa bırakın
Miçotakis'ten Türkiye açıklaması: Seçimlerden sonra değişmeli
Miçotakis'ten Türkiye açıklaması: Seçimlerden sonra değişmeli
Mustafa Destici'den Akşener'e tepki: Milleti kandırmaya çalışmayın!
Mustafa Destici'den Akşener'e tepki: Milleti kandırmaya çalışmayın!
Seçim aracına saldıran şahsa polis müdahale etti
Seçim aracına saldıran şahsa polis müdahale etti
Milot Rashica için transfer açıklaması
Milot Rashica için transfer açıklaması
Pitpull köpeğinin saldırdığı 5 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı
Pitpull köpeğinin saldırdığı 5 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı
İDDEF’ten ''Kur’an Kursu’nda Cinsel İstismar” başlıklı habere yalanlama
İDDEF’ten ''Kur’an Kursu’nda Cinsel İstismar” başlıklı habere yalanlama