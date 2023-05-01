BIST 4.618
DOLAR 19,45
EURO 21,37
ALTIN 1.238,70
HABER /  POLİTİKA

Akşener'den HDP yorumu: Oylarının içinde PKK'yı desteklemeyen de var

Akşener'den HDP yorumu: Oylarının içinde PKK'yı desteklemeyen de var

Katıldığı canlı yayında HDP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği desteğe değinen İyi Parti lideri Meral Akşener, HDP'nin oylarının hepsinin PKK'ya destek verenler olmadığını savundu.

Abone ol

Millet İttifakı üyesi İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Habertürk'te Fatih Altaylı'nın konuğu oldu.

Altaylı'nın sorularını yanıtlayan Akşener, HDP'nin ittifaka verdiği desteğe değindi. Daha önce PKK'nın sözde elebaşları birçok kez Kılıçdaroğlu'na destek açıklamasında bulunmuş ve teröristbaşı Apo'ya özgürlük, özerklik ve sınır ötesi operasyonların durması umuduyla, seçimlerde Kılıçdaroğlu'na oy vereceklerini açıklamıştı.

PKK'nın siyasi ayağı HDP'den de Kılıçdaroğlu'na açıktan destek açıklaması gelmesinin ardından İyi Parti'de ipler gerilmişti.

Akşener, gerilimle ilgili yaptığı açıklamasında HDP'nin masada oturmadığını savunarak, Kılıçdaroğlu'na verdikleri destek de bir pazarlık olmadığını söyledi.

"HDP ile İyi Parti birbirine son derece dürüst"

HDP'nin seçmenleri arasında PKK'ya destek vermeyenlerin de olduğunu vurgulayan Akşener, şu ifadeleri kullandı:

HDP'nin o masada olmadığını herkes biliyor. HDP, Mithat hoca tarafından Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıklamasında herhangi bir pazarlık olmadığını da ilan etti. HDP diyor: Biz yokuz. Biz diyoruz ki: HDP yok oturmuyorlar. 

HDP'nin oturmadığı masada HDP var diye diye iki parti hakaret işitiyor. Önce biz sonra HDP'ye de hakaret oluyor. HDP ile İyi Parti birbirine son derece dürüst.

"HDP'nin içinde PKK'yı destekleyenlerin oyları elbette vardır ama olmayan da var"

Kürt eşittir PKK anlamına geldi, bu son derece yanlış. AK Parti kürtlerin oyunu istemiyor mu? Çok yanlış. HDP'nin içinde yüzde 100 PKK'yı destekleyenler kürtlerin oyları elbette vardır, ama PKK ile alakası olmayan insanların verdiği oylar da var.

ÖNCEKİ HABERLER
YSK, yurt dışı temsilciliklerinde oy kullanan seçmen sayısını açıkladı
YSK, yurt dışı temsilciliklerinde oy kullanan seçmen sayısını açıkladı
Nevşin Mengü, bu kez de Aliyev'i hedef aldı!
Nevşin Mengü, bu kez de Aliyev'i hedef aldı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karada, denizde, havada, uzayda, her alanda varız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karada, denizde, havada, uzayda, her alanda varız
Selçuk Bayraktar açıkladı: TEKNOFEST tarihe geçti
Selçuk Bayraktar açıkladı: TEKNOFEST tarihe geçti
Hamza Dağ'dan CHP'ye çağrı: Bu projeyi bakanlığa bırakın
Hamza Dağ'dan CHP'ye çağrı: Bu projeyi bakanlığa bırakın
Miçotakis'ten Türkiye açıklaması: Seçimlerden sonra değişmeli
Miçotakis'ten Türkiye açıklaması: Seçimlerden sonra değişmeli
Mustafa Destici'den Akşener'e tepki: Milleti kandırmaya çalışmayın!
Mustafa Destici'den Akşener'e tepki: Milleti kandırmaya çalışmayın!
Seçim aracına saldıran şahsa polis müdahale etti
Seçim aracına saldıran şahsa polis müdahale etti
Milot Rashica için transfer açıklaması
Milot Rashica için transfer açıklaması
Pitpull köpeğinin saldırdığı 5 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı
Pitpull köpeğinin saldırdığı 5 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı
İDDEF’ten ''Kur’an Kursu’nda Cinsel İstismar” başlıklı habere yalanlama
İDDEF’ten ''Kur’an Kursu’nda Cinsel İstismar” başlıklı habere yalanlama
Ümit Özat'tan Ali Koç'a 'Başkanlık' cevabı: Sana karşı aday çıkacağım
Ümit Özat'tan Ali Koç'a 'Başkanlık' cevabı: Sana karşı aday çıkacağım