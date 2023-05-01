Akşener'den HDP yorumu: Oylarının içinde PKK'yı desteklemeyen de var

Katıldığı canlı yayında HDP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği desteğe değinen İyi Parti lideri Meral Akşener, HDP'nin oylarının hepsinin PKK'ya destek verenler olmadığını savundu.

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Millet İttifakı üyesi İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Habertürk'te Fatih Altaylı'nın konuğu oldu.

Altaylı'nın sorularını yanıtlayan Akşener, HDP'nin ittifaka verdiği desteğe değindi. Daha önce PKK'nın sözde elebaşları birçok kez Kılıçdaroğlu'na destek açıklamasında bulunmuş ve teröristbaşı Apo'ya özgürlük, özerklik ve sınır ötesi operasyonların durması umuduyla, seçimlerde Kılıçdaroğlu'na oy vereceklerini açıklamıştı.

PKK'nın siyasi ayağı HDP'den de Kılıçdaroğlu'na açıktan destek açıklaması gelmesinin ardından İyi Parti'de ipler gerilmişti.

Akşener, gerilimle ilgili yaptığı açıklamasında HDP'nin masada oturmadığını savunarak, Kılıçdaroğlu'na verdikleri destek de bir pazarlık olmadığını söyledi.

"HDP ile İyi Parti birbirine son derece dürüst"

HDP'nin seçmenleri arasında PKK'ya destek vermeyenlerin de olduğunu vurgulayan Akşener, şu ifadeleri kullandı:

HDP'nin o masada olmadığını herkes biliyor. HDP, Mithat hoca tarafından Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıklamasında herhangi bir pazarlık olmadığını da ilan etti. HDP diyor: Biz yokuz. Biz diyoruz ki: HDP yok oturmuyorlar.

HDP'nin oturmadığı masada HDP var diye diye iki parti hakaret işitiyor. Önce biz sonra HDP'ye de hakaret oluyor. HDP ile İyi Parti birbirine son derece dürüst.

"HDP'nin içinde PKK'yı destekleyenlerin oyları elbette vardır ama olmayan da var"

Kürt eşittir PKK anlamına geldi, bu son derece yanlış. AK Parti kürtlerin oyunu istemiyor mu? Çok yanlış. HDP'nin içinde yüzde 100 PKK'yı destekleyenler kürtlerin oyları elbette vardır, ama PKK ile alakası olmayan insanların verdiği oylar da var.