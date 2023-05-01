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İstanbulspor, Giresunspor'u tek golle geçti

İstanbulspor, Giresunspor'u tek golle geçti

Süper Lig'de 32. hafta mücadelesinde İstanbulspor sahasında Giresunspor'u 1-0 mağlup ederek kritik bir üç puanın sahibi oldu.

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Süper Lig'de 32. haftanın kapanış mücadelesinde Fatih Tekke yönetimindeki İstanbulspor ile Hakan Keleş'in Giresunspor, hakem Mete Kalkavan yönetiminde Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Alt sıraları yakından ilgilendiren ve büyük bir mücadeleye sahne olan maçta kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi İstanbulspor oldu.

İstanbulspor, kritik bir 3 puan aldı
Karşılaşmada İstanbulspor'a galibiyeti getiren golü 10. dakikada Eze attı. Giresunspor, mücadelede bir penaltıdan yararlanamadı. Rijad Bajic'in 17. dakikada kullandığı penaltıdan İstanbulspor kalecisi David Jensen gole izin vermedi.

İstanbulspor, 50. dakikada VAR incelemesinin ardından Simon Deli'nin kırmızı kart görmesiyle karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.


Giresunspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek

Bu galibiyetin ardından İstanbulspor, ligde 32 puana yükseldi. Giresunspor, 27 puanda kaldı.

İstanbulspor, gelecek hafta Hatayspor ile karşılaşacağı için doğrudan hanesine 3 puan yazdıracak. Giresunspor sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

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