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ABD'den Rusya iddiası: Ukrayna'da 100 bin kayıp verdiler

ABD'den Rusya iddiası: Ukrayna'da 100 bin kayıp verdiler

ABD'den gelen açıklamada Rusya'nın aralık ayından bu yana Ukrayna ile savaşta 80 bini yaralı, 20 bini can kaybı olmak üzere 100 bin kayıp verdiği öne sürüldü.

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş bir yılı aşkın süredir devam ediyor.

Bölgede çatışmalar devam ederken Rusya saldırılarına, Ukrayna ise direnmeye devam ediyor.

"Rusların aralık ayından bu yana 100 bin kayıp verdiğini tahmin ediyoruz"

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük basın toplantısında, "Topladığımız istihbarat ve bilgilere göre Rusların aralık ayından bu yana 100 bin kayıp verdiğini tahmin ediyoruz" diyerek bu rakamın 80 bininin yaralı ve 20 bininin can kaybı olduğunu iddia etti.

Kirby, 20 bin kayıp veren Rus birliklerinin yaklaşık yarısının Rusya'nın her bir tarafındaki hapishanelerden toplanan eski suçlular olan paralı Wagner savaşçıları olduğunu söyledi.

Rusların bir aydır Donbas bölgesindeki saldırı girişiminin 'büyük ölçüde başarısız olduğunu' ifade eden Kirby, Rusya'nın kayıpları hakkındaki bilginin ABD istihbaratına ait olduğunu belirtirken Ukrayna tarafının kayıpları hakkında konuşmadı.

Kirby, Ukrayna'nın ise savunmasının hala etkili olduğu ve 'Rusya'yı marjinal kazanımlar için muazzam kaynaklar harcamaya zorladığı' değerlendirmesinde bulundu.

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