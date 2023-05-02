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Hakan Atilla yurtdışına mı kaçacak? Devletin ne zaman dövüp ne zaman seveceği belli değil

Hakan Atilla yurtdışına mı kaçacak? Devletin ne zaman dövüp ne zaman seveceği belli değil

ABD'de 32 ay hapis yattıktan sonra Türkiye'ye dönüp Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'ne getirilen Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, dün havaalanında gözaltına alınarak pasaportuna el konlmuş ve yurtdışına çıkış yasağı olduğu söylenmişti. Hakan Atilla, "Türkiye'den kaçacak mısınız?" sorusuna cevap verdi.

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ABD'deki Halkbank davasında 32 ay hapiste kaldıktan sonra Türkiye'Ye dönen e 'kahraman' olarak karşılanan Halk Bankası eski Genel Müdürü Hakan Atilla'nın pasaportuna el konlup yurtdışına çıkış yasağı getirildi.  Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, eşi ve oğlu ile İstanbul Havalimanı'nda pasaportunun iptal edilerek yurt dışına çıkışına izin verilmeyen eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'yla yaptığı görüşmeyi köşesine taşıdı.

Ne zaman dövüp ne zaman seveceği...

Atilla, 5 yıl önce ABD'den döndüğünde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve bürokratlar tarafından törenle karşılanıp, dün yaşadıklarına yönelik soruya, "Bilmiyorum o tören midir, değil midir. Biliyorsunuz, devletin ne zaman seveceği, ne zaman döveceği belli olmuyor. Ama mantık çerçevesinde bir izah olması gerekiyor. İnsanların seyahat özgürlüğünü kısıtlarken sebep söylemek lazım" diye yanıtladı.

Türkiye'den kaçmaya mı çalışıyordu

"Türkiye'den kaçma"ya yönelik iddiaları reddeden Hakan Atilla, yaşadıkları karşısında üzgün olduğunu belirterek, "İnsan kendi ülkesinde böyle bir şeyle karşılaşmayı beklemiyor. Yerimiz belli, yurdumuz belli. Nerede olduğumuzu herkes bilir. Gidip de, havalimanında eşimizle, çocuğumuzla o muameleyi görmemizi gerektirecek bir şey yok" ifadelerini kullandı.

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