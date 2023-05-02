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İkinci turun şanslı adayını açıkladı MAK Araştırma'nın iddiası çok konuşulacak

İkinci turun şanslı adayını açıkladı MAK Araştırma'nın iddiası çok konuşulacak

Seçim anketleri ve adayların son oy oranlarını değerlendiren MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat, Erdoğan'ın ikinci turda daha şanslı olduğunu söyledi. Kulat, "ikinci tura kalınması halinde seçimin kaderini değiştiren olaylar gündeme gelebilir" iddiasında bulundu.

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MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimlerin ikinci tura kalması durumunda, 7 Haziran-1 Kasım tarihleri arasında yaşanan bazı bütün seçimin kaderini değiştiren olayların gündeme gelebileceğini söyledi. 

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerine 13 gün kaldı. 13. Cumhurbaşkanının ve 28. Dönem milletvekillerinin belirleneceği seçimlerde, seçmenin nabzını tutan araştırma şirketleri kamuoyu tarafından merakla takip edilirken, MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat, son seçim anketlerine göre partilerin oy oranlarını Cumhuriyet TV’ye değerlendirdi.

Muhalefet psikolojik üstünlüğü ele geçirdi

Sözlerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İzmir mitingi ile başlayan Kulat şu ifadeleri kullandı:

“Sahada Ak Parti’nin geçmişte yaptığı çalışmalara göre zayıf olduğunu gördük. Gündoğdu Meydanı’nın orta yerine kurulmuş bir konuşma platformu vardı ve o platformun karşı tarafında da çok büyük bir kalabalık yoktu. Ama CHP’ye baktığınızda birkaç katı kalabalık vardı.

Ama aslolan tek şehir üzerinden okumak değil. Sayın Erdoğan’ın mitingleri geçmiş kadar kalabalık geçmiyor bu da muhalefetin psikolojik olarak üstünlük göstermesi bakımından önemli.”

"İnce ve Oğan yüzde 5'in altında alırsa ilk turda biter"

Seçimlerin ilk turda bitme ihtimalini değerlendiren Kulat, “Şu ana kadar elimizdeki veriler bu seçimin ilk turda sayın Kılıçdaroğlu lehine de bitme ihtimali olduğunu gösteriyor, bir şartla, sayın Muharrem İnce ve sayın Sinan Oğan’ın toplamda yüzde 5 ve üstü oy alma durumları olursa seçimin ikinci tura kalma durumu gündeme gelebilir.

Ama diğer türlü sayın Kılıçdaroğlu’nun seçimi ilk turda alma durumu olur. Sayın Erdoğan’ın en azından şu anki veriler açısından seçimi ilk turda alması mümkün görünmüyor” ifadelerini kullandı.

Erdoğan ikinci turda daha şanslı

Kulat, seçimlerin ikinci tura kalması durumunda yaşanabileceklere değinerek “Birinci tur ve ikinci tur birbiriyle alakalı değil, ikinci turda başka denklemler ortaya çıkabilir. İkinci tura kalması durumunda oyun yeniden kurulacak, oyunun yeni kuralları ortaya çıkacak. Bundan dolayı ikinci turda devletin imkanlarını dikkate alarak sayın Erdoğan’ın ikinci turda şanslı olabileceğini ifade etmek istiyorum.

Sandık güvenliği konusunda kriminal bir suçlamada bulunmak istemiyorum ama deprem bölgesinden kaynaklı, özellikle güneydoğuda sandıkların görevlisi olarak YSP’nin görevini veremeyeceği düşünüldüğünde bir kısım sorunlar ortaya çıkabilir. Bu arada 7 Haziran-1 Kasım tarihleri arasında yaşanan bazı bütün seçimin kaderini değiştiren olaylar gündeme gelebilir” açıklamasında bulundu.

7 Haziran - 1 Kasım Sürecinde Neler Yaşandı?

17 Temmuz: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Mutabakatı’nı tanımadığını söyledi. 20 Temmuz: Suruç’ta IŞİD’li canlı bomba, kendisini patlattı. 33 kişi hayatını kaybetti. 22 Temmuz: Ceylanpınar’da iki polis, evlerinde uyurken öldürüldü. 23 Temmuz: IŞİD, Kilis’te sınırdan ateş açtı bir astsubay öldü. Diyarbakır’da bir polisi PKK tarafından öldürüldü. 24 Temmuz: TSK uçakları IŞİD hedeflerini ve Kandil’deki PKK kamplarını bombaladı. Polis de Türkiye genelinde IŞİD, PKK ve DHKP-C operasyonu yaptı. 11 Ağustos: Erdoğan, çözüm sürecinin kaldırıldığını açıkladı. 20 Ağustos: Lice’de 4 asker öldürüldü. Bir gün sonra Siirt’te yola döşenen patlayıcılar askeri aracın geçişi sırasında patlatıldı, 8 asker hayatını kaybetti. 22 Ağustos: Şırnak’ta karakola düzenlenen saldırıda Yüzbaşı Ali Alkan hayatını kaybetti. Askerin ağabeyi Yarbay Mehmet Alkan hükümetin savaş politikasına isyan etti. 5 Eylül: Cizre’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 20’ye yakın sivil çatışmalarda öldü. 6 Eylül: Dağlıca’daki PKK saldırısında 16 asker öldü. 8-9 Eylül: Iğdır’da gümrük kapısını koruyan polislere yönelik saldırıda 13 hayatını kaybetti. 20 Ekim: Davutoğlu, Van’daki mitinginde “AKP iktidardan indirilirse buralarda terör çeteleri dolaşacak, beyaz Toroslar dolaşacak” diyerek Kürt seçmeni tehdit etti. 10 Ekim: Ankara’daki barış mitinginde iki ayrı bombanın patlaması sonucu 102 kişi hayatını kaybetti.

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