AK Parti açıkladı! Seçim ikinci tura kalırsa herkesle görüşmeye açığız

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, “Seçim ikinci tura kalırsa, Türkiye’nin büyümesi ve hedefleri için, biz herkesle görüşmeye, herkesle iddialarımızı paylaşmaya açığız" dedi.

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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan A Haber yayınında seçimin ikinci tura kalmasıyla ilgili flaş açıklamalar geldi. Kararsız seçmenin çok azaldığını, geçmiş dönemlerde de kararsızların hep iktidara oy verdiğini savunan Bülent Turan, "Her dönemki anketleri inceleyin; son bir ay, son 10 gün ve seçim günü kararsızların iktidara yakın toplandığını görürsünüz. Kararsız kalmadı artık" dedi. Turan, şunları söyledi:

- Ümit ediyoruz yeni dönemde milletimiz ‘evet’ derse ve bize devam imkânı verirse, çok daha büyük bir motivasyonla her sosyal kesimin sorunlarını çözmek için büyük bir mesai harcayacağız.

- Seçim ikinci tura kalırsa, Türkiye’nin büyümesi ve hedefleri için, biz herkesle görüşmeye, herkesle iddialarımızı paylaşmaya açığız. Biz ülkenin birliğine beraberliğine taraf olan, terörle bağının olmadığını bildiğimiz herkesle görüşmeyi bir görev biliriz.