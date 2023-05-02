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İYİ Parti'den istifa ettim! AK Parti'den ihraç edilmişti! 'Böyle bir partide siyaset yapmam'

İYİ Parti'den istifa ettim! AK Parti'den ihraç edilmişti! 'Böyle bir partide siyaset yapmam'

İYİ Parti'de bir istifa daha yaşandı. AK Parti'den ihraç edildikten sonra İYİ Parti'ye katılan Pelin Gündeş Bakır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada istifa ettiğini duyurdu. "İç yüzünü gördükten sonra böyle bir partide siyaset yapmak istemiyorum." diyen Bakır, "Kesinlikle İYİ Parti'yi desteklemiyorum."  ifadelerini kullandı.

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HDP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıklamasının ardından İYİ Parti'de başlayan istifalara bir yenisi daha eklendi. İYİ Parti ile yollarını ayıran son isim ise Pelin Gündeş Bakır oldu. İYİ Parti'den milletvekili aday adayı olan ve milletvekili listesinde kendisine yer bulamayan Bakır, AK Parti'den ihraç edildikten sonra İYİ Parti saflarına katılmıştı. 

İYİ Parti'nin içyüzünü gördüm

Bir süredir İYİ Parti'de siyaset yapan Pelin Gündeş Bakır da sosyal medya hesabı üzerinden yaptıüğı açıklamada partisinden istifa ettiğini duyurdu. "İç yüzünü gördükten sonra böyle bir partide siyaset yapmak istemiyorum." diyen Bakır, "Kesinlikle iyi partiyi desteklemiyorum." dedi. Bakır, 'Kamuoyuna duyuru" başlıklı açıklamasında şunları dile getirdi:

Böyle bir partide siyaset yapmam

"İyi partiden istifa ettim. Kesinlikle İyi partiyi desteklemiyorum. İç yüzünü gördükten sonra ben böyle bir partide siyaset yapmak da istemiyorum. İsmimin kullanılmamasını önemle rica ederim. Bazı vatandaşlarımız benim iyi partiden istifa ettiğimi duymadıkları için bu bilgilendirmeyi yapmak mecburi olmuştur." 

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