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02 Mayıs 2023 Bitcoin, Dolar, Euro ne kadar oldu? Çılgın Bitcoin iddiası

02 Mayıs 2023 Bitcoin, Dolar, Euro ne kadar oldu? Çılgın Bitcoin iddiası

Dolar, Euro, Bitcoin Mayıs ayına hızlı bir giriş yaptı. Dolar 19.46 liradan işlem görürken, Euro 21 liranın üzerindeki seyrini sürdürüyor. İşte haftanın ikinci günü piyasalarda son durum...

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Serbest piyasada 19,4640 liradan alınan dolar, 19,4660 liradan satılıyor. 21,3820 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 21,3840 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 19,4540 lira, avronun satış fiyatı ise 21,4100 lira olmuştu.

Bitcoin ne kadar? 2 Mayıs altcoinlerde son durum

Bitcoin 28.033 dolardan, Türk lirası karşısında ise 580.281 TL‘den işlem görüyor. Ethereum (ETH) 1.830, Polygon (MATIC) 0,959, BNB (BNB) 324, Dogecoin (DOGE)  0,0786  dolar civarlarında bulunuyor.

Son 24 saatlik periyotta Pepe (PEPE) en çok yükselen altcoin oldu.

Nisan ayı boyunca 30 bin doların hemen üzerindeki direnci geçemeyen Bitcoin için bomba bir iddia konuşuluyor. Bitcoin fiyatının 2024’de 100 bin doların üzerine çıkma iddiası var...

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