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18 Mayıs yarım gün olur mu, öğleden sonra 19 Mayıs tatili başlar mı?

18 Mayıs yarım gün olur mu, öğleden sonra 19 Mayıs tatili başlar mı?

Mayıs ayının başlaması ile birlikte kısa da olsa tatil planları yapmak isteyen vatandaşlar 19 Mayıs ne zaman, 19 mayıs tatili kaç gün araştırmalarına başladı. Bilindiği üzere 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatillerden birisi. Bu nedenle okullar, kamu daireleri 19 Mayıs'ta tatil olacak. Peki 19 Mayıs'tan önceki gün 18 Mayıs perşembe günü yarım gün olur mu?

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19 Mayıs tatili ne zaman, kaç gün tatil olacak sorularının cevapları arama motorlarında araştırılmaya başladı. Resmi tatillerden biri olan 19 Mayıs bu sene cuma gününe denk geliyor. Bu nedenle okullar cuma gününden tatil olacak. Haftasonu ile birlikte toplam 3 günlük bir tatil hem çalışanları hem de öğrencileri bekliyor. Peki 19 Mayıs'tan önceki gün olan 18 Mayıs yarım gün mü olacak?

19 Mayıs'ta okullar kapalı mı?

Her yıl bayram olarak kutlanan Gençlik ve Spor Bayramı, Atatürk'ün Samsun'a ayak basarak "Kurtuluş" yolunu açtığı tarih olarak bilinen 19 Mayıs'ta kutlanıyor. Milli bir bayram olan 19 Mayıs günü resmi tatil takvimi içerisinde yer alıyor. 19 Mayıs 2023 günü tüm kamu ve kuruluşları kapalı olacak

Ayrıca 19 Mayıs resmi tatil olduğu için bankalar, devlet ve kamu daireleri de kapalı olacak. Banka işlemi olan vatandaşlar havale, EFT gibi bankacılık işlemlerini 18 mayıs perşembe günü ya da 22 Mayıs Pazartesi günü yapabilecek. 

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