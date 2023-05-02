Kılıçdaroğlu 'son uyarımdır' dedi bomba iddiaya Fahrettin Altun yanıt verdi

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve ekibinin seçimler için yabancı istihbarata çalışmakla suçlanan takibi güç sanal ağlarla anlaşma yapmaya çalıştığını iddia etti. Fahrettin Altun, Kılıçdaroğlu'nu dedikodu siyaseti yapmakla eleştirdi.

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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun için “Cambridge Analytica'cılık oynamak kapasitenizi aşar” ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu paylaşımında, Altun ile İletişim Başkanlığı'nda yönetici olan bazı diğer isimlerin dark web olarak bilinen takibi güç sanal ağlar için “anlaşma” yapmaya çalıştığını iddia etti.

"Sizin yabancı istihbaratın eline düşürür"

Kılıçdaroğlu'na yanıt

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da bu suçlamaya Twitter hesabından yanıt verdi ve Kılıçdaroğlu’nun iftira atarak “dedikodu siyaseti” yaptığını söyledi.

Fahrettin Altun, Kılıçdaroğlu’nun paylaşımında yer alan diğer isimlerin, başkan yardımcıları ve bilgi işlem daire başkanı olduğunu belirtti.

Kılıçdaroğlu birkaç gün önce yaptığı açıklamada da, “Son 10 günde girişilecek en pis işleri biliyorum” demişti.

Cambridge Analytica nedir?

Cambridge Analytica skandalı 2018 yılında, 50 milyon Facebook kullanıcısına ait verilerin usulsüz kullanıldığının ifşa olması ile patlak verdi.

Şirket, "tüketici, takipçi, seçmen davranışlarını değiştirmek isteyen" iş dünyası ve siyasi partilere hizmet sunan bir veri analiz şirketi olarak çalışıyordu.

Zaman içinde kullanıcı verileri usulsüz şekilde elde edildiği belirlenen kişi sayısı 90 milyona yaklaştı.

Şirketin, ABD'de Donald Trump'ın başkan seçilmesinde ve İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkma (Brexit) süreçlerinde, seçmen davranışları üzerinde etkili olduğu düşünülüyordu.

Skandal, İngiliz The Observer gazetesinin haberi ile gün yüzüne çıktı.

Gazete 2014 yılında, 50 milyon Facebook kullanıcı profilinin İngiltere merkezli Global Science Research şirketi tarafından toplandığını yazdı.

Kullanıcı bilgileri bir kişilik testi ile elde edildi.

Testi yapmaları için ücret ödenen Amerikalılar ile bu kişilerin Facebook arkadaşlarının sosyal medya verileri ele geçirilmişti.

Süreçte, Cambridge Analytica'nın seçim sandıklarındaki tercihleri etkileyebilecek ve öngörebilecek güçlü bir yazılım kullandığı iddia edilmiş ve bu sistem 'tam teşekküllü propaganda makinesi' olarak tanımlanmıştı.

Şirketin yöneticisi olan Alexander Nix, "Demokratlar teknoloji devriminde öncülük ediyordu, veri analizleri ve dijital dünya ve Cumhuriyetçilerin rekabet etmekte başarısız olduğu alanlardı. Biz de bunu bir fırsat olarak gördük" demişti.

Şirkete 5 milyon dolar ceza kesildi

Şirket ise usulsüzlük yaptıkları iddialarını reddetmiş ve verilerin hiçbirinin ABD'de 2016'daki başkanlık seçimlerinde kullanılmadığını savunmuştu.

Facebook'un kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Mark Zuckerberg, kullanıcı bilgilerinin izinsiz paylaşılmasıyla ilgili süreç içinde ABD Kongresi'nde ifade verdi ve özür diledi.

Şirkete tarihi bir miktar olan 5 milyar dolar ceza kesildi

Cambridge Analytica şirketi de kapatıldı.