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19 Mayıs hangi gün, tatil kaç gün olacak? 19 Mayıs resmi tatil mi?

19 Mayıs hangi gün, tatil kaç gün olacak? 19 Mayıs resmi tatil mi?

Mayıs ayının başlamasıyla birlikte tatil günleri araştırması da başladı. Mayıs ayı içindeki 2. tatil olan 19 Mayıs tatili ne zaman, kaç gün tatil olacak soruları gündemde. Peki 19 Mayıs ne zaman, okullar tatil mi? 18 Mayıs perşembe yarım gün mü olur?

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Ramazan Bayramı'nın haftasonuna denk gelmesi ile tatil planları yarım kalan çalışanlar şimdi de mayıs ayındaki resmi tatilleri araştırıyor. Mayıs ayında çalışanları bekleyen iki tane resmi tatil var. Biri 1 Mayıs İşçi Bayramı ve pazartesi gününe denk geldi. Diğeri ise 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı. 19 Mayıs'ta cuma gününe denk geliyor. Yani iki önemli gün de haftasonu ile birleşiyor ve 3 günlük bir tatil ortaya çıkıyor. 

Merak edilen bir diğer sorusu ise 19 Mayıs'ta okullar, ilkokul ve ortaokullar tatil mi sorusu oldu. 19 Mayıs resmi tatillerden biri olduğu için okullar 19 Mayıs cuma günü kapalı olacak. 18 Mayıs perşembe günü ise okullar yarım gün olmayacak, öğleden sonra okullar tatil olmayacak. Sadece 19 Mayıs cuma günü okullar tatile girecek. Ders başı ise 22 Mayıs pazartesi yeniden başlayacak. 16 Hazirab'da ise karneler alınacak ve yaz tatili başlayacak. 

19 Mayıs'ta okullar kapalı mı?

Her yıl bayram olarak kutlanan Gençlik ve Spor Bayramı, Atatürk'ün Samsun'a ayak basarak "Kurtuluş" yolunu açtığı tarih olarak bilinen 19 Mayıs'ta kutlanıyor. Milli bir bayram olan 19 Mayıs günü resmi tatil takvimi içerisinde yer alıyor. 19 Mayıs 2023 günü tüm kamu ve kuruluşları kapalı olacak

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