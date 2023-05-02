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2 Mayıs altın yükseliyor! Anlık altın fiyatlarına bakın çeyrek altın, gram altın kaç TL oldu?

2 Mayıs altın yükseliyor! Anlık altın fiyatlarına bakın çeyrek altın, gram altın kaç TL oldu?

Altının onsu 1.982 dolardan işlem görürken 2 Mayıs 2023 haftanın ikinci işlem gününde altında yükseliş var. Gram altın 1241 liradan alıcı buluyor. Uzmanlar altında yeni rekorlar görüleceğini bildiriyor.

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Altının ons fiyatındaki değişim altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.  2 Mayıs  2023 altının onsu 1.982 dolardan işlem görürken çeyrek altın, gram altında yükseliş görülüyor. 

Altın yükselecek

Elazığ Kuyumcular Odası Başkanı Fikret Çakmakçı ''Biz altın fiyatlarında hiçbir şekilde bir düşüş beklemiyoruz. Gram altının seçim sonrası ve yıl sonu bin 500 ile bin 800 bandında olacağı kanaatindeyiz'' dedi.

2 Mayıs altın ne kadar?

Gram altın 1.241,02-1.241,28

Çeyrek altın 2.233,00-2.284,00

Yarım altın 4.459,00-4.562,00

Cumhuriyet altını 8.891,00-9.041,00

İslam Memiş: Mayıs ayı çok kritik

Piyasa Uzmanı İslam Memiş, tv100'de kaleme aldığı yazısında "Mayıs ayı çok kritik bir ay olacak.Yani, Mayıs’ta dananın kuyruğu kopacak!İçeride seçim, dışarıda Fed var.Ya dolar karşısında her şey gerileyecek ya da yeni zirvelerini test edecek.Bu kırılmanın netleşmesi için 3 Mayıs Çarşamba akşamını bekleyeceğiz." dedi.

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