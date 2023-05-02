BIST 4.554
DOLAR 19,47
EURO 21,39
ALTIN 1.240,21
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

Kupa'da yarı final heyecanı: Fenerbahçe, Sivas’ta avantaj peşinde!

Kupa'da yarı final heyecanı: Fenerbahçe, Sivas’ta avantaj peşinde!

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında karşılaşacak Sivasspor ile Fenerbahçe kupada 6. randevuya çıkacak. Sarı-lacivertliler 3 gün önce lig maçında mağlup ettiği rakibini tekrar yenerek rövanş için avantaj sağlamak istiyor.

Abone ol

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Fenerbahçe, yarın saat 20.30’da Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda Sivasspor ile karşılaşacak. Yarı final müsabakaları çift maç eleme usulüne göre oynanacak. Bu sezon Süper Lig’de oynanan müsabakalarda Fenerbahçe, Kadıköy’de 1-0, Sivas'da oynanan müsabakada ise 3-1 kazanmayı başardı. Süper Lig’de şampiyonluk yarışını sürdüren sarı-lacivertliler, üst üste oynayacağı kırmızı-beyazlılar ile bu kez kupada kozlarını paylaşacak. Türkiye Kupası yarı finalinde ikinci maçların programı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Kupada 6. randevu

Sivasspor ile Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası’nda bugüne kadar 5 kez rakip oldu. İki takım arasında bugüne kadar oynanan maçlarda sarı-lacivertliler 3 kez galip gelirken, 2 mücadele de berabere tamamlandı. İki takım 2008-2009 sezonunda Türkiye Kupası yarı finalinde karşılaşırken, tur atlayan taraf Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertliler ile kırmızı-beyazlılar ayrıca kupada iki kez de grup aşamasında birlikte yer aldı. Gruplarda oynanan 3 maçta Fenerbahçe 2 galibiyet alırken, 1 müsabaka berabere sona erdi. Kanarya, rakibine karşı 5 maçta 9 gol atarken, kalesinde 1 gol gördü.

İki takımın kupa yolu

Fenerbahçe, bu sezon Türkiye Kupası'na 5. turdan başladı ve İstanbulspor’u 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, daha sonra son 16 turunda Çaykur Rizespor’u 2-1, çeyrek finalde de Kayserispor’u 4-1 yenmeyi başardı. Geçtiğimiz sezonun kupa şampiyonu Sivasspor ise 5. Tur’da Erokspor’u 5-2, son 16 turunda ise Karacabey Belediyespor’u 3-0 mağlup etti. Çeyrek finalde Gaziantep FK ile eşleşen kırmızı-beyazlılar rakibinin deprem nedeniyle ligden çekilmesinden dolayı 3-0 hükmen galip sayıldı ve yarı finale adını yazdırdı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bedri Baykam kimdir, aslen nereli? Bedri Baykam babası CHP'li siyaset adamıymış
Bedri Baykam kimdir, aslen nereli? Bedri Baykam babası CHP'li siyaset adamıymış
A101 4 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! APEC marka benzinli moped satışta: İşte fiyatı ve özellikleri...
A101 4 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! APEC marka benzinli moped satışta: İşte fiyatı ve özellikleri...
Fatih Erbakan'dan olay iddia! Milli Eğitim, Sağlık ve Tarım bakanlıkları yabancı güçlerin vesayeti altında
Fatih Erbakan'dan olay iddia! Milli Eğitim, Sağlık ve Tarım bakanlıkları yabancı güçlerin vesayeti altında
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'KAAN' paylaşımı: Daha gidecek çok yolumuz var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'KAAN' paylaşımı: Daha gidecek çok yolumuz var
Ahmet Davutoğlu'nu kimse tutamadı: Bakü'de sahile inersem...
Ahmet Davutoğlu'nu kimse tutamadı: Bakü'de sahile inersem...
Yeniden Refah Partisi'nin seçim aracında 'büyük yanlışlık'! Kadın adayın adı var fotoğrafı yok
Yeniden Refah Partisi'nin seçim aracında 'büyük yanlışlık'! Kadın adayın adı var fotoğrafı yok
Bedri Baykam ne dedi, Bedri Baykam CNN Türk olayı nedir, neden gündem oldu?
Bedri Baykam ne dedi, Bedri Baykam CNN Türk olayı nedir, neden gündem oldu?
02 Mayıs 2023 Bitcoin, Dolar, Euro ne kadar oldu? Çılgın Bitcoin iddiası
02 Mayıs 2023 Bitcoin, Dolar, Euro ne kadar oldu? Çılgın Bitcoin iddiası
Sancaktepe'de korkunç kaza! Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü
Sancaktepe'de korkunç kaza! Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü
18 Mayıs yarım gün olur mu, öğleden sonra 19 Mayıs tatili başlar mı?
18 Mayıs yarım gün olur mu, öğleden sonra 19 Mayıs tatili başlar mı?
2 Mayıs altın yükseliyor! Anlık altın fiyatlarına bakın çeyrek altın, gram altın kaç TL oldu?
2 Mayıs altın yükseliyor! Anlık altın fiyatlarına bakın çeyrek altın, gram altın kaç TL oldu?
Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltında
Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltında