BIST 4.618
DOLAR 19,46
EURO 21,43
ALTIN 1.241,31
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'KAAN' paylaşımı: Daha gidecek çok yolumuz var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'KAAN' paylaşımı: Daha gidecek çok yolumuz var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından bulunduğu paylaşımda Türkiye Yüzyılı’nın inşa edildiğini vurgularken, 'İşte dün “Parçası kalorifer peteğine benziyor” diyerek aşağıladıkları millî muharip uçağımız KAAN’ı hangardan çıkardık. Daha gidecek çok yolumuz var.' ifadelerini kullandı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında, Türkiye'nin yerli ve milli muharip uçağı 'Kaan'a değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter'dan paylaştığı mesaj şu şekilde:

-Gazi Mustafa Kemal’in “İstikbal göklerdedir” diyerek işaret ettiği çalışmalara Vecihi Hürkuşlar, Selahattin Reşit Alanlar, Nuri Demirağlar, Nuri Killigiller teşebbüs etmişti.

-Ama bu vizyoner girişimler içeriden ve dışarıdan engellendi, ta ki bizim dönemimize kadar...

-Rahmetli hocamız Necmettin Erbakan her “ağır sanayi hamlesi” dediğinde linç edildi.

-Merhum Özal ile atılan adımların devamı, sonraki koalisyonlar döneminde getirilmedi.

-Nice idealist mühendisimizin, sanayicimizin, yüreği ülkesi için çarpan pırıl pırıl gencimizin samimi çabaları sinsi yöntemlerle akamete uğratıldı.

-Biz de “savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye” idealiyle yola çıktığımızda birçok engelle karşılaştık.

-Bunu kimi zaman açıkça, kimi zaman da sureti haktan görünerek yaptılar.

-“Durduracağız” diyemediklerinde “dokunacağız” dediler, “kapatacağız” deme cesareti gösteremediklerinde “rekabet” dediler; süslü cümlelerle niyetlerini gizlemeye çalıştılar.

-Buna rağmen durmadık, yılmadık, pes etmedik, hedeflerimizden bir an olsun ayrılmadık.

-Daha önce yapılmayan, başlasa da ilerlemeyen, hatta sabote edilen, Gazi’nin hayali “İSTİKBALİ” milletimize hamdolsun biz yaşattık.

-Ama daha gidecek çok yolumuz var…

-İşte dün “Parçası kalorifer peteğine benziyor” diyerek aşağıladıkları millî -muharip uçağımız KAAN’ı hangardan çıkardık.

-Ülkemizin ilk süpersonik jet uçağı HÜRJET’in, ağır sınıf taarruz helikopterimiz ATAK-2’nin, ANKA-3 insansız savaş uçağımızın çok kritik aşamalarına şahitlik ettik.

-Biz sadece uçak, helikopter, uydu, tank, füze, silah üretmiyoruz.

-Biz Teknoloji üretiyoruz, hep birlikte Türkiye Yüzyılı’nı inşa ediyoruz.

ÖNCEKİ HABERLER
Ahmet Davutoğlu'nu kimse tutamadı: Bakü'de sahile inersem...
Ahmet Davutoğlu'nu kimse tutamadı: Bakü'de sahile inersem...
Yeniden Refah Partisi'nin seçim aracında 'büyük yanlışlık'! Kadın adayın adı var fotoğrafı yok
Yeniden Refah Partisi'nin seçim aracında 'büyük yanlışlık'! Kadın adayın adı var fotoğrafı yok
Bedri Baykam ne dedi, Bedri Baykam CNN Türk olayı nedir, neden gündem oldu?
Bedri Baykam ne dedi, Bedri Baykam CNN Türk olayı nedir, neden gündem oldu?
02 Mayıs 2023 Bitcoin, Dolar, Euro ne kadar oldu? Çılgın Bitcoin iddiası
02 Mayıs 2023 Bitcoin, Dolar, Euro ne kadar oldu? Çılgın Bitcoin iddiası
Sancaktepe'de korkunç kaza! Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü
Sancaktepe'de korkunç kaza! Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü
18 Mayıs yarım gün olur mu, öğleden sonra 19 Mayıs tatili başlar mı?
18 Mayıs yarım gün olur mu, öğleden sonra 19 Mayıs tatili başlar mı?
2 Mayıs altın yükseliyor! Anlık altın fiyatlarına bakın çeyrek altın, gram altın kaç TL oldu?
2 Mayıs altın yükseliyor! Anlık altın fiyatlarına bakın çeyrek altın, gram altın kaç TL oldu?
Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltında
Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltında
Kılıçdaroğlu 'son uyarımdır' dedi bomba iddiaya Fahrettin Altun yanıt verdi
Kılıçdaroğlu 'son uyarımdır' dedi bomba iddiaya Fahrettin Altun yanıt verdi
Korktuğu gibi oldu! Ameliyat sonrası ölen kadından geriye bu ses kaydı kaldı grip diye gitti...
Korktuğu gibi oldu! Ameliyat sonrası ölen kadından geriye bu ses kaydı kaldı grip diye gitti...
19 Mayıs hangi gün, tatil kaç gün olacak? 19 Mayıs resmi tatil mi?
19 Mayıs hangi gün, tatil kaç gün olacak? 19 Mayıs resmi tatil mi?
İYİ Parti'den istifa ettim! AK Parti'den ihraç edilmişti! 'Böyle bir partide siyaset yapmam'
İYİ Parti'den istifa ettim! AK Parti'den ihraç edilmişti! 'Böyle bir partide siyaset yapmam'