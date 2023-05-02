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Ahmet Davutoğlu'nu kimse tutamadı: Bakü'de sahile inersem...

Ahmet Davutoğlu'nu kimse tutamadı: Bakü'de sahile inersem...

“Esselamu aleyküm dersem, Anadolu meydanlara dökülür” diyerek Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu, iddialı açıklamalarına yenilerini ekledi. Bir televizyon programına konuk olan Davutoğlu, "Bugün Bakü sokağına ineyim, Konya gibi karşılanırım" dedi.

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Türkiye'nin 26. başbakanı, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu saydığı 4 ilde nasıl karşılanacağını anlatırken memleketi Konya'yı örnek vererek dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Dün akşam Cem TV'de gündeme ilişkin soruları yanıtlandırırken "Bugün Bakü sokağına ineyim, Konya gibi karşılanırım" dedi.

"Konya gibi karşılanırım"

Konuşmasına "Nahçıvan’a gideyim Taşkent gibi karşılanırım" diyerek devam eden Davutoğlu, devamında "Erbil’e gideyim orada da Konya gibi karşılanırım" ifadelerini kullandı.

Davutoğlu'nun dikkat çeken bu açıklaması "Bakü’de sahile ineyim, Konya gibi..." sözleriyle sürdü.

Davutoğlu'nun Azerbaycan ve Türkiye'den 5 ili örnek vererek memleketinde karşılanma şekline ilişkin yaptığı karşılaştırma sosyal medya kullanıcıları arasında da ilgi odağı haline geldi.

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