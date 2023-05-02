A101 4 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! APEC marka benzinli moped satışta: İşte fiyatı ve özellikleri...

A101 4 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta salı ve perşembe günleri yayınladığı aktüel ürünler kataloğu ile dikkat çeken hatta daha önce tekne, karavan, elektrikli araba, elektrikli motosiklet satışlarıyla sosyal medyaya damga vuran A101'e bu hafta APEC marka 50.CC benzinli moped geliyor. Peki A101 benzinli moped ne kadar? A101 benzinli moped özellikleri neler? İşte A101 4 Mayıs aktüel ürünler kataloğu ve indirimli fiyat listesi haberimizde...

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Zincir market A101 uygun fiyata alışveriş imkanı sunan, her hafta salı ve perşembe günleri yayınladığı aktüel ürünler kataloğu ile müşterilerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Aldın Aldın kampanyası adı altında birçok ürün raflardaki yerini alırken internette A101'de bu hafta neler var? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Bu kapsamda A101 4 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayınlandı ve A101 4 Mayıs perşembe indirimli ürün listesi ile fiyatları belli oldu. İşte A101'e bu hafta gelecek ürünler ve fiyatları...

A101'in 4 Mayıs Perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünler belli oldu. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; Elektronik ve Teknoloji Ürünleri, Beyaz Eşya ve Elektrikli Ev Aletleri, Mutfak ve Züccaciye, Tekstil ve Giyim ürünleri, Çok amçlı Ev eşyaları Harika Oyuncaklar ile Temel ihtiyaç grubunda çeşitli fırsat ürünlerinde sürpriz indirimler var. İşte A101 4 Mayıs 2023 aktüel ürünler kataloğu...

4 Mayıs perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu

*402 Litre No-Frost 8.599,00 TL

*9 kg Çamaşır Makinesi 6.099,00 TL

*4 Programlı Bulaşık Makinesi 4.999,00 TL

*3 Çekmeceli Derin Dondurucu 2.999,00 TL

*Büro Tipi Buzdoloabı 2.999,00 TL

*Dikiş Makinesi 3.299,00 TL

*Cyclone Süpürge 2.099,00 TL

*Yağsız Fritöz Airfreyer 1.799,00 TL

*Kırışık Giderici 699,00 TL

*Saç Kurutma Makinesi 329,00 TL

*Multi Blender Seti 859,00 TL

*Türk Kahvesi Makinesi 679,00 TL

*Seramik Tabanlı Ütü 679,00 TL

*Bluetooth Kulaklık 349,00 TL

*Benzinli Moped 19.499,00 TL

*Masa Takımı 1.990,00 TL

*Mermer Desenli Katlanabilir Masa 299,95 TL

*Termos 30L 299,00 TL

*Plastik Koltuk 99,95 TL

*4 Katlı Metal Raf 129,95 TL

*Tava Seti 2'li 149,95 TL

*Düdüklü Tencere 299,95 TL

*Kızartma Tavası 129,95 TL

*Tabak Çeşitleri 19,95 TL

*Metal Cezve 69,95 TL

*Manuel Kollu Rende 149,95 TL

*Mug Termos 129,95 TL

*Oval Fırın Kabı 44,95 TL

*Plastik Ürünler 27,50 TL

*Oyuncak Miniş Bebek 49,95 TL

*Oyuncak Kartelada Bebek 99,95 TL

*Oyuncak Bultak Helikopter 64,95 TL

*Oyuncak Sallanan Tekerlekli At 219,95 TL

*Oyuncak Mangal 114,95 TL

*Kadife Kaymaz Taban Saçaklı Yolluk 139,00 TL

*Kadife Kaymaz Taban Saçaklı Halı 239,00 TL

*Kız Çocuk Gömlek Yakalı Pijama Takımı 129,00 TL

*Bayan Sporcu İspanyol Paça Pantolon 99,95 TLL

*Bay Sporcu Tişört 99,95 TL

*Kapı Sinekliği 49,95 TL

*Basmati Pirinç 39,90 TL

*Keten Tohumu 16,50 TL

*Yulaf Ezmesi 29,90 TL

*Glutensiz Un 27,90 TL

*Fıstık Ezmesi 69,90 TL

*Deodorant 64,90 TL

*Hindi Füme 15,50 TL

*Dondurulmuş Piliç Bonfile 84,90 TL

*Ayran 1,5 L 26,00 TL

*Dikimli Tost Peyniri 1 kg 139,00 TL

*Tereyağı 250 g 49,50 TL

*Dondurulmuş Tiramisu 59,90 TL

*Doğal Siyah Zeytin 64,90 TL

*Sebze Konservesi Çeşitleri 32,0 TL

Vişne Aromalı Maden Suyu 24,50 TL