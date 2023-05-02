Fatih Erbakan'dan olay iddia! Milli Eğitim, Sağlık ve Tarım bakanlıkları yabancı güçlerin vesayeti altında

CUMHUR İttifakı ortağı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan olay çıkış. "Üç bakanlık dış güçlerin vesayeti altında” diyen Erbakan, "İnşallah Tarım Bakanlığımızı Bill Gates Vakfı’ndan, Sağlık Bakanlığımızı Dünya Sağlık Örgütü’nden, Milli Eğitim Bakanlığımızı Amerikan Fulbridge Komisyonu'ndan kurtaracağız" dedi.

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Cumhur İttifakı ortağı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Bilecik'te seçim çalışmaları kapsamında AK Parti iktidarının 3 bakanlığını hedef aldı. Şeyh Edebali Kongre Merkezi’nde konuşan Erbakan; Yeniden Refah Partisi’nin seçimlerde önemli aktörlerden biri olacağını iddia etti. 20 yıldır AK Parti iktidarının yönettiği üç bakanlığın yabancı güçlerin vesayeti altında olduğunu savunan Fatih Erbakan, şöyle konuştu:

Kurtarmak için mücadele vereceğiz

"İnşallah Tarım Bakanlığımızı, Bill Gates Vakfı’nın tasallutundan kurtulması için, Sağlık Bakanlığımızın Dünya Sağlık Örgütü’nün vesayetinden kurtulması için, Milli Eğitim Bakanlığımızın Amerikan Fulbridge Komisyonunun vesayetinden kurtulması için gerekli mücadeleyi mecliste çok daha etkili bir biçimde yapacağız."