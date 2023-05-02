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Togg'a ilk modifiye Adana'dan! Aracı alır almaz bunu yaptılar

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Togg'a ilk modifiye Adana'dan! Aracı alır almaz bunu yaptılar

Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobili Togg'u Adana'da satın alan bir kişi, aracını kentin sıcağından korumak için camlarına film kaplattı.

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Türkiye'nin otomobili Togg'un T10X modeli 7 ilde hak kazanan kullanıcılara hafta sonu teslim edildi. Adana'da da Togg'u ilk alan kişi 60 yaşındaki emekli Mehmet Ataş oldu. 

İlk işleri modifiye oldu

Anadolu rengi araçlarını alan Ataş ailesi ilk iş olarak araçlarına cam filmi kaplatıp kaputa da boya koruma filmi kaplattırdı. Aile, araçlarını kentin sıcağından korumak için modifiyeyi yaptırdıklarını söyledi.

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