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20 liranın altına düşecek! Bu gece yarısı motorine indirim var! 2 Mayıs Salı güncel akaryakıt fiyatları

20 liranın altına düşecek! Bu gece yarısı motorine indirim var! 2 Mayıs Salı güncel akaryakıt fiyatları

Araç sahiplerine indirim haberi geldi. Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren (3 Mayıs 2023) 59 kuruşluk indirim geliyor. İşte 2 Mayıs 2023 Salı günü güncel benzin, motorin fiyatları...

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Akaryakıt fiyatı brent petrol ve döviz kurundaki değişimlerle indirim ve zam olarak değişiyor. Motorin fiyatları bu kez indirim görecek. İşte güncel akaryakıt fiyatları… Sürücüleri yakından ilgilendiren akaryakıt fiyatları zamlarla dalgalanmasını sürdürürken bu kez sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre motorine indirim bekleniyor.

Gece yarısı 59 kuruş indirim

Motorin fiyatları 3 Mayıs Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 59 kuruşluk indirim görecek. İndirimle birlikte motorinin litre fiyatı 20 liranın altına düşecek. Benzin fiyatları tarafında ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Güncel benzin ve motorin fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası
Benzin fiyatı: 20,30 TL
Motorin fiyatı: 19,70 TL

İstanbul Avrupa Yakası
Benzin fiyatı: 20,35 TL
Motorin fiyatı: 19,75 TL 

Ankara
Benzin fiyatı: 20,71 TL
Motorin fiyatı: 20,10 TL

İzmir
Benzin fiyatı: 20,69 TL
Motorin fiyatı: 20,18 TL

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