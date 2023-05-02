Millet İttifakı'dan seçim gecesi için 'jeneratör' ve 'telsiz'li önlem! OHAL ilan edildi

Türkiye 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimine gitmeye hazırlanırken, seçim gecesi yaşanabilecek aksaklıklara karşı Millet İttifakı'nda OHAL ilan edildi. Millet ittifakı elektriklerin kesilmesi ihtimaline karşı jeneratör, iletişimin kesilmesi ihtimaline karşı telsiz, siber saldırılara karşı 'server' önlemi aldı.

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14 Mayıs seçimlerinde Millet İttifakı’nı oluşturan 6 parti, seçimi kendi genel merkezlerinden takip edecek, ancak oluşturulacak ortak veri havuzu aracılığıyla gelişmeler anlık olarak birlikte izlenecek. Oluşturulan WhatsApp grubundan YSK’dan alınan anlık kararlar ve partiler arası gelen bilgiler paylaşılacak.

Her aksaklık ihtimaline ayrı önlem

Milliyet gazetesinden Mehtap Gökdemir'in haberine göre CHP bu çerçevede Ankara’da seçim günü için olası elektrik ve internet kesintisi ile siber saldırılara karşı kırmızı alarma geçti. Veri toplama merkezlerinin güvenliği ve her koşulda çalışabilmesi için gerekli tedbirler belirlendi.

İşte Millet İttifakı'nın önlemleri...

- Buna göre olası elektrik kesintisi ihtimaline karşı temin edilen jeneratörler devreye sokulacak.

- İnternet aksaklıklarına karşı ise üç ayrı server kiralanacak. Serverlardan biri yurt dışında, ikisi ise Türkiye’nin farklı yerlerinde olacak. Siber saldırıları bertaraf etmek ve gerektiğinde yedekleme yapmak için serverlar devreye alınacak.

- Ayrıca haberleşme için şebekenin çökmesi ihtimaline karşı telsiz kullanımı gibi önlemler de alınacak.