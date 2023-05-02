Tuzla tersanesinde büyük yangın çıktı! Çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor

İSTANBUL'da Tuzla tersanesinde yangın çıktı. Yangına çok salıda itfaiye ekibi tarafından müdahale ediliyor...

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Tuzla'da bir tersanede yangın çıktı. Tersaneye demirli kuru yük gemisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Aydıntepe Mahallesi’nde bulunan tersanedeki yük gemisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.