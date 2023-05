Bedri Baykam evli mi eşi Sibel Baykam kimdir? Bedri Baykam çocuğu var mı?

Siyaset tartışmalarında son günlerde sıkça gördüğümüz isimlerden biri olan Ressam Bedri Baykam, özel hayatı ile de merak ediliyor. Aslen Ankaralı olan Bedri Baykam 1997 yılından beri eşi Sibel Baykam ile evli. Suphi Baykam adında bir oğlu olan Ressam Bedri Baykam'ın spermli peçeteyi sergisine koyması olay olmuştu.

Bedri Baykam son günlerde, özellikle siyaset programlarında sıkça gördüğümüz isimlerden birisi oldu. Ressam olan Bedri Baykam özel hayatı ile de merak ediliyor. Birçok sergisi olan başarılı Ressam Bedri Baykam aslen Ankaralı ve şu anda 52 yaşında. Bedri Baykam evli, 1997 yılından beri eşi Sibel Baykam'dır. Bu evlilikten bir de Suphi Baykam adında bir oğulları var. Peki Bedri Baykam eşi yazar Sibel Baykam kimdir?

Sibel Baykam kimdir?

Sibel Baykam, Deneme, Edebiyat, Roman kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Bir Acayip Kız Çocuğu, Kendi Yaşamın Gibi Buyur Çekinme olarak sayılabilir.

Sibel Baykam kitapları; Piramid Sanat aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.

Sibel Baykam tarafından yazılan son kitap "Bir Acayip Kız Çocuğu", Piramid Sanat tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Bedri Baykam yayınlanmış kitapları

Boyanın Beyni - 1990

27 Mayıs İlk Aşkımızdı - 1994

Mustafa Kemaller Görev Başına - 1994

Monkeys' Right to Paint - 1994

Ödünsüz Laik Türkiye - 1995

Geçici Anlar Kalıcı Tatlar -1996

Dönemin Rengi - 1997

Gözleri Hep Üzerimizde - 1997

68'li Yıllar - Eylemciler - 1998

68'li Yıllar - Tanıklar - 1999

Maymunların Resim Yapma Hakkı (Türkçe Basım) - 1999

Ben Hiçbirşeyim Ama Herşeyim - 1999

Kemik - 2000

Küba ve Binyılın Son Süvarisi Che - 2000

Binyıl Kırılması - 2001

Ordu Satranç Oynarken - 2001

Ah Abi İlhan'ı Bi Oynatsalardı - 2002

Boya Dışı ve Ötesi Bedri Baykam - 2003

Korku İmparatorluğuna Son - 2004

Kemalizmin Yeni Yüzyılla Köprüsü - 2004

The Bone - 2005

Harika Çocuk - 2006

Sonsuz Okyanus - 2006

Kelebeğin Ruhu - 2007

AKP Ekspresi: Avrupa Biletiyle Tahran'a - 2008

Sivil Diktaya Hayır - 2010

Çapraz Dalga Zamana Karşı - 2014

From Graffoman to Street Art - 2016

Tek Adam Diktasına Hayır - 2017

Guerilla Carries No Umbrella - 2020

Genel ve Çok Özel İlişkilerin Sakıncalı El Kitabı - 2022