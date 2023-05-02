Bedri Baykam evli mi eşi Sibel Baykam kimdir? Bedri Baykam çocuğu var mı?

Siyaset tartışmalarında son günlerde sıkça gördüğümüz isimlerden biri olan Ressam Bedri Baykam, özel hayatı ile de merak ediliyor. Aslen Ankaralı olan Bedri Baykam 1997 yılından beri eşi Sibel Baykam ile evli. Suphi Baykam adında bir oğlu olan Ressam Bedri Baykam'ın spermli peçeteyi sergisine koyması olay olmuştu.Abone ol
Bedri Baykam son günlerde, özellikle siyaset programlarında sıkça gördüğümüz isimlerden birisi oldu. Ressam olan Bedri Baykam özel hayatı ile de merak ediliyor. Birçok sergisi olan başarılı Ressam Bedri Baykam aslen Ankaralı ve şu anda 52 yaşında. Bedri Baykam evli, 1997 yılından beri eşi Sibel Baykam'dır. Bu evlilikten bir de Suphi Baykam adında bir oğulları var. Peki Bedri Baykam eşi yazar Sibel Baykam kimdir?
Sibel Baykam kimdir?
Sibel Baykam, Deneme, Edebiyat, Roman kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır.
Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Bir Acayip Kız Çocuğu, Kendi Yaşamın Gibi Buyur Çekinme olarak sayılabilir.
Sibel Baykam kitapları; Piramid Sanat aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Sibel Baykam tarafından yazılan son kitap "Bir Acayip Kız Çocuğu", Piramid Sanat tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.
Bedri Baykam yayınlanmış kitapları
Yayınlanmış Kitapları
Boyanın Beyni - 1990
27 Mayıs İlk Aşkımızdı - 1994
Mustafa Kemaller Görev Başına - 1994
Monkeys' Right to Paint - 1994
Ödünsüz Laik Türkiye - 1995
Geçici Anlar Kalıcı Tatlar -1996
Dönemin Rengi - 1997
Gözleri Hep Üzerimizde - 1997
68'li Yıllar - Eylemciler - 1998
68'li Yıllar - Tanıklar - 1999
Maymunların Resim Yapma Hakkı (Türkçe Basım) - 1999
Ben Hiçbirşeyim Ama Herşeyim - 1999
Kemik - 2000
Küba ve Binyılın Son Süvarisi Che - 2000
Binyıl Kırılması - 2001
Ordu Satranç Oynarken - 2001
Ah Abi İlhan'ı Bi Oynatsalardı - 2002
Boya Dışı ve Ötesi Bedri Baykam - 2003
Korku İmparatorluğuna Son - 2004
Kemalizmin Yeni Yüzyılla Köprüsü - 2004
The Bone - 2005
Harika Çocuk - 2006
Sonsuz Okyanus - 2006
Kelebeğin Ruhu - 2007
AKP Ekspresi: Avrupa Biletiyle Tahran'a - 2008
Sivil Diktaya Hayır - 2010
Çapraz Dalga Zamana Karşı - 2014
From Graffoman to Street Art - 2016
Tek Adam Diktasına Hayır - 2017
Guerilla Carries No Umbrella - 2020
Genel ve Çok Özel İlişkilerin Sakıncalı El Kitabı - 2022