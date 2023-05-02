BIST 4.554
DOLAR 19,47
EURO 21,39
ALTIN 1.240,21
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İstanbul'da eski damat terör estirdi! Kayınpederine olan öfkesini aracından çıkardı

İstanbul'da eski damat terör estirdi! Kayınpederine olan öfkesini aracından çıkardı

KAĞITHANE'de kayınpederine öfkelenen eski damat, sopayla adamın aracının camlarını patlattı. Sokaktan uzaklaşan şahıs bir süre sonra aracıyla geri gelerek bu kez de adamın aracına defalarca çarptı. Polis tarafından yakalanan eski damat, adli işlem yapılması sonrasında savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Abone ol

Kağıthane Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde önceki ay meydana gelen olayda, Vural Ç. ikinci evliliğini yaptığı eşinden bir süre önce ayrıldı. Bir süre önce eşinden ayrıldığı öğrenilen eski damat Umut C. ise kayınpederi Vural Ç.’yi tehdit etmeye başladı. Bunun üzerine Vural Ç. şahıs hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.

Tehditlerini sürdüren Umut C., Vural Ç. ile yaşadığı tartışma sonrası aracıyla sokağa geldi. Burada Vural Ç.’nin park halindeki aracına kendi aracıyla defalarca çarpan şahıs, ardından araçtan indi. Sopayla araca saldıran şahıs, mahalleliye adeta korku dolu anlar yaşarttı.

Olayın ardından şahıs ardından aracına binerek kaçtı. Film sahnelerini aratmayan o anlar ise kameralara anbean yansıdı.

“Güm güm diye bir ses duyduk deprem olduğunu sandık”

Olayla ilgili konuşan Banu Kızılırmak, “Araçla arkadan arabaya vurdu ve camlar kırıldı. Akşamüzeri geldi ‘güm güm’ diye bir ses duyduk deprem olduğunu sandık. Şapkalı bir genç çocuk, komşunun kızıyla ayrılmışlar. Arabaya vurdu camları kırdı, çok ses çıktı komşular hepimiz uyandık. Komşu aşağıya indi, eline taş alacaktı az daha vuracakken o esnada polisler geldi. Komşuda şikayetçi olmak için karakola gitti. Burada adeta terör estirdi. Duyduğumuza göre komşum eski eşinden boşanmış. Damadı da boşanmayı sindirememiş. Vurduğu araç kızın babasının aracı, araca maddi zarar vererek kızın babasından intikam almaya çalışıyor. Arabanın camları tuzla buz oldu. Daha sonrası polisler geldi inceleme yaptı arabayı da çekici çağırıp götürdüler” dedi.

Polis saldırgan damadı yakaladı

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin incelemesi sonrasında Vural Ç., eski damadından şikayetçi oldu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Umut C.’yi yaptığı çalışmalar sonucunda kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şahıs, emniyette ifadesinin alınması ve “mala zarar verme” suçundan adli işlem yapılması sonrasında savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Tuzla tersanesinde büyük yangın çıktı! Çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor
Tuzla tersanesinde büyük yangın çıktı! Çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor
Bedri Baykam evli mi eşi Sibel Baykam kimdir? Bedri Baykam çocuğu var mı?
Bedri Baykam evli mi eşi Sibel Baykam kimdir? Bedri Baykam çocuğu var mı?
Bakan Fahrettin Koca 'hayırlı olsun' diyerek duyurdu: Yüzde 15 kısaltıldı
Bakan Fahrettin Koca 'hayırlı olsun' diyerek duyurdu: Yüzde 15 kısaltıldı
Millet İttifakı'dan seçim gecesi için 'jeneratör' ve 'telsiz'li önlem! OHAL ilan edildi
Millet İttifakı'dan seçim gecesi için 'jeneratör' ve 'telsiz'li önlem! OHAL ilan edildi
Kılıçdaroğlu'nun anlaşmak istediği ABD'li şirket Sierra Nevada hakkında rapor ortaya çıktı
Kılıçdaroğlu'nun anlaşmak istediği ABD'li şirket Sierra Nevada hakkında rapor ortaya çıktı
Denizli'de akılalmaz iş kazası! Üstüne toprak örterek sağlık ekiplerini beklediler
Denizli'de akılalmaz iş kazası! Üstüne toprak örterek sağlık ekiplerini beklediler
Bursa'da yürekleri ağza getiren yolculuk! Canını hiçe saydı odunların üstüne böyle uzandı
Bursa'da yürekleri ağza getiren yolculuk! Canını hiçe saydı odunların üstüne böyle uzandı
Togg'a ilk modifiye Adana'dan! Aracı alır almaz bunu yaptılar
Togg'a ilk modifiye Adana'dan! Aracı alır almaz bunu yaptılar
Kaç yıl hapsi isteniyor? Şarkıcı Gülşen için yarın kritik gün! Davada karar çıkması bekleniyor
Kaç yıl hapsi isteniyor? Şarkıcı Gülşen için yarın kritik gün! Davada karar çıkması bekleniyor
20 liranın altına düşecek! Bu gece yarısı motorine indirim var! 2 Mayıs Salı güncel akaryakıt fiyatları
20 liranın altına düşecek! Bu gece yarısı motorine indirim var! 2 Mayıs Salı güncel akaryakıt fiyatları
Kupa'da yarı final heyecanı: Fenerbahçe, Sivas’ta avantaj peşinde!
Kupa'da yarı final heyecanı: Fenerbahçe, Sivas’ta avantaj peşinde!
Bedri Baykam kimdir, aslen nereli? Bedri Baykam babası CHP'li siyaset adamıymış
Bedri Baykam kimdir, aslen nereli? Bedri Baykam babası CHP'li siyaset adamıymış