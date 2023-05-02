BIST 4.554
DOLAR 19,47
EURO 21,39
ALTIN 1.240,21
HABER /  ÇALIŞMA HAYATI

Fahri (geçici) Kur'an Kursu öğreticileri seçim öncesi kadro müjdesi bekliyor

Fahri (geçici) Kur'an Kursu öğreticileri seçim öncesi kadro müjdesi bekliyor

Fahri Kur'an Kursu öğreticileri Platformu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı'na çağrıda bulunarak kadro müjdesinin seçimden önce verilmesini istedi.

Abone ol

Fahri Kur’an Kursu öğreticileri, sorunlarının çözümü için adım atılmasını bekliyor. 

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kalan çalışan kesimlerin talepleri karşılanırken, geçici kur'an kursu öğreticilerinin kadro talepleri karşılanmadı.

"Seçimden önce 25 bin fahri öğreticiye kadro müjdesi verilsin"

Cumhur İttifakı ortaklarından MHP'nin 2018 seçim beyannamesinde kadro sözü verilen fahriler, kadro müjdesinin karşılanması çağrısında bulundu. İşte Fahri Kur'an Kursu öğreticileri Platformu'nun yazılı açıklaması:

"657’ye tabi 5510 maddesince DİYANET bünyesinde yıllarca KPSS+DHBT+MÜLAKAT puanları ile hizmet etmiş aylık 8-9 günlük sigortası yatan ve asgari ücretin çok altında maaş alan, yarım yatan sigortadan kaynaklı SGK prim borcu çıkan #FAHRİ (geçici) KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİLERİ
-görevde olup olmama şartına bakılmadan SGK prim günlerimiz baz alınarak SEÇİMDEN ÖNCE KADRO İSTİYORUZ.

-2013'den 2018'e kadar atamamız hiç yapılmadı ve puanlarımız çöpe gitti. ---Tecrübeli bilgili olduğumuz için yeni kadrolu olarak atanan kardeşlerimize stajyer eğitimi vermekteyiz 

-2018’de verilen Cumhurİttifakı KADRO SÖZÜ TUTULMALI ve CUMHURBAŞKANIMIZ 25 bin Fahri Öğreticiye SEÇİMDEN ÖNCE KADRO VERMELİDİR.

ÖNCEKİ HABERLER
Arda Güler, o takıma gitmeye sıcak bakıyor!
Arda Güler, o takıma gitmeye sıcak bakıyor!
TCG Anadolu İstanbul'dan ayrıldı! Yeni adresi bakın neresi
TCG Anadolu İstanbul'dan ayrıldı! Yeni adresi bakın neresi
Kim bu anketçi? Bilge Yılmaz'a "İstifa edip Meral Hanım'ı cezalandırın" demiş
Kim bu anketçi? Bilge Yılmaz'a "İstifa edip Meral Hanım'ı cezalandırın" demiş
Aselsan öncülüğünde Teknofest yarışlarında gençlere 777 bin lira destek
Aselsan öncülüğünde Teknofest yarışlarında gençlere 777 bin lira destek
Mehmet Uçum kimdir, aslen nereli? Mehmet Uçum eşi Hatice Uçum kimdir?
Mehmet Uçum kimdir, aslen nereli? Mehmet Uçum eşi Hatice Uçum kimdir?
Herkes tersini bekliyordu! Şoke eden faiz kararı
Herkes tersini bekliyordu! Şoke eden faiz kararı
İstanbul'da eski damat terör estirdi! Kayınpederine olan öfkesini aracından çıkardı
İstanbul'da eski damat terör estirdi! Kayınpederine olan öfkesini aracından çıkardı
Tuzla tersanesinde büyük yangın çıktı! Çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor
Tuzla tersanesinde büyük yangın çıktı! Çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor
Bedri Baykam evli mi eşi Sibel Baykam kimdir? Bedri Baykam çocuğu var mı?
Bedri Baykam evli mi eşi Sibel Baykam kimdir? Bedri Baykam çocuğu var mı?
Bakan Fahrettin Koca 'hayırlı olsun' diyerek duyurdu: Yüzde 15 kısaltıldı
Bakan Fahrettin Koca 'hayırlı olsun' diyerek duyurdu: Yüzde 15 kısaltıldı
Millet İttifakı'dan seçim gecesi için 'jeneratör' ve 'telsiz'li önlem! OHAL ilan edildi
Millet İttifakı'dan seçim gecesi için 'jeneratör' ve 'telsiz'li önlem! OHAL ilan edildi
Kılıçdaroğlu'nun anlaşmak istediği ABD'li şirket Sierra Nevada hakkında rapor ortaya çıktı
Kılıçdaroğlu'nun anlaşmak istediği ABD'li şirket Sierra Nevada hakkında rapor ortaya çıktı