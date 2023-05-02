Fahri (geçici) Kur'an Kursu öğreticileri seçim öncesi kadro müjdesi bekliyor

Fahri Kur'an Kursu öğreticileri Platformu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı'na çağrıda bulunarak kadro müjdesinin seçimden önce verilmesini istedi.

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Fahri Kur’an Kursu öğreticileri, sorunlarının çözümü için adım atılmasını bekliyor.

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kalan çalışan kesimlerin talepleri karşılanırken, geçici kur'an kursu öğreticilerinin kadro talepleri karşılanmadı.

"Seçimden önce 25 bin fahri öğreticiye kadro müjdesi verilsin"

Cumhur İttifakı ortaklarından MHP'nin 2018 seçim beyannamesinde kadro sözü verilen fahriler, kadro müjdesinin karşılanması çağrısında bulundu. İşte Fahri Kur'an Kursu öğreticileri Platformu'nun yazılı açıklaması:

"657’ye tabi 5510 maddesince DİYANET bünyesinde yıllarca KPSS+DHBT+MÜLAKAT puanları ile hizmet etmiş aylık 8-9 günlük sigortası yatan ve asgari ücretin çok altında maaş alan, yarım yatan sigortadan kaynaklı SGK prim borcu çıkan #FAHRİ (geçici) KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİLERİ

-görevde olup olmama şartına bakılmadan SGK prim günlerimiz baz alınarak SEÇİMDEN ÖNCE KADRO İSTİYORUZ.

-2013'den 2018'e kadar atamamız hiç yapılmadı ve puanlarımız çöpe gitti. ---Tecrübeli bilgili olduğumuz için yeni kadrolu olarak atanan kardeşlerimize stajyer eğitimi vermekteyiz

-2018’de verilen Cumhurİttifakı KADRO SÖZÜ TUTULMALI ve CUMHURBAŞKANIMIZ 25 bin Fahri Öğreticiye SEÇİMDEN ÖNCE KADRO VERMELİDİR.