Kim bu anketçi? Bilge Yılmaz'a "İstifa edip Meral Hanım'ı cezalandırın" demiş

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Altılı Masa'ya geri dönmesinin ardından İYİ Parti'nin ekonomiyi emanet etmek istediği isim olan Bilge Yılmaz'a gidip, "Meral hanım'ı cezalandırın, istifa edin" dediğini iddia etti. Şimdi o anketçinin kim olduğu merak konusu oldu.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Habertürk televizyon kanalında yayınlanan 'Teke Tek' programına bir anket firması sahibiyle ilgili şaşkınlık veren bir iddiada bulundu. Akşener, Altılı Masa'ya geri dönmesinin ardından bir anketçinin, İYİ Partili isimlerle görüşerek "Meral Hanım'ı cezalandırın, istifa edin" baskısı yaptığını iddia etti.

İYİ Parti'nin en düşük oyu yüzde 15'lerde...

Anketlerde yükselmeler olduğunu da ifade eden Akşener, en düşük oy oranlarının bile yüzde 15 olacağına dair bir kanaat olduğunu söyledi. Partisinin veri işleme departmanında Birol Aydemir'in bulunduğunu ve anket şirketlerini suçlayamayacağını belirten Akşener, "En kibar halimle anket yapanların işin stratejisine soyunmasını doğru bulmuyorum." dedi.

'Meral Hanım'ı cezalandırın' diyen kim?

Akşener ayrıca, masa krizi sırasında ünlü bir anket firmasının yöneticisinin Bilge Yılmaz'a "Meral Hanım'ı cezalandırın, istifa edin" diye telkinde bulunduğunu iddia etti. Kulislerde bu anketçinin kimliği tartışılmaya başlandı. Son olarak, Sayın Muharrem İnce ve Sayın Sinan Oğan'ın adaylıkları nedeniyle linç edilmelerinin yanlış olduğunu ifade etti.